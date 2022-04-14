Hyundai представил обновленный кроссовер

Модель отличается смелым дизайном и появлением новой версии XRT.

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Hyundai, наконец-то, представил обновленный Palisade. Он получил новую решетку радиатора, но без подсветки, как у Hyundai Tucson, и новые вертикальные светодиодные фары.

Задняя часть Palisade изменилась меньше — бампер получил узкую полоску светоотражателей, патрубки выхлопной системы стали квадратными. Кроссовер также обзавелся многоспицевыми 20-дюймовыми легкосплавными дисками.

В салоне — новое рулевое колесо и обновленная приборная панель. Элементы управления аудиосистемой установлены на новом месте, а воздуховоды объединены в одну элегантную полосу, тянущуюся от комбинации приборов до двери переднего пассажира.

Кроссовер можно оснастить цифровым зеркалом заднего вида с дисплеем, а также новым сиденьем Ergo-motion для водителя. Сиденья второго ряда получили откидные подголовники и вентиляцию сидений, а третьего ряда — подогревы.

Новая версия Palisade XRT отличается внедорожным стилем, темными элементами декора и 20-дюймовыми колесами, черными рейлингами на крыше, черными сиденьями, обшитыми кожзаменителем, и люком с электроприводом.

Двигатели и коробка передач не изменились. Это бензиновый и турбодизельный моторы мощностью 249 и 200 л.с., а также 8-ступенчатый автомат.

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В продажу обновленный Hyundai Palisade поступит летом. Тогда же мы узнаем и стоимость кроссовера. Пока же его дорестайлинговую версию на официальном сайте Hyundai оценивают в суммы от 5 269 000 до 5 879 000 рублей.

Фото: Hyundai