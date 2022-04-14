Популярный китайский кроссовер получил полный привод — журнал За рулем

Популярный китайский кроссовер получил полный привод

Продажи полноприводной версии начнутся уже через неделю.

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Hyundai представил обновленный кроссовер

Chery Tiggo 8 Pro Max получил полный привод и поступит в дилерские центры 22 апреля. Внешне он отличается от переднеприводных версий хромированной накладкой решетки радиатора, дымчато-белыми задними фонарями, двумя сдвоенными патрубками выхлопной системы и, конечно же, шильдиком AWD на двери багажника.

Кроссовер оснащается 197-сильным бензиновым двигателем объемом 2 литра и 7-ступенчатым роботом. При полном приводе разгон до 100 км/ч занимает всего 8,5 секунды, а максимальная скорость достигает 195 км/ч.

Популярный китайский кроссовер получил полный привод

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Интеллектуальная система полного привода AWD с шестью режимами движения представлена компанией BorgWarner. В ее основе — электромагнитная многодисковая муфта.

Популярный китайский кроссовер получил полный привод

На трассе полноприводный Chery Tiggo 8 Pro Max расходует 7,3 литра бензина на 100 км, в смешанном режиме — 8,5 литра, а в городе — 10,4 литра. При этом двигатель прекрасно работает и на 92-м бензине.

Популярный китайский кроссовер получил полный привод

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Фото: Chery

Популярный китайский кроссовер получил полный привод

Продажи полноприводной версии начнутся уже через неделю.

Популярный китайский кроссовер получил полный привод — фото 1327209Популярный китайский кроссовер получил полный привод — фото 1327210Популярный китайский кроссовер получил полный привод — фото 1327211Популярный китайский кроссовер получил полный привод
Популярный китайский кроссовер получил полный привод

Продажи полноприводной версии начнутся уже через неделю.

Популярный китайский кроссовер получил полный привод — фото 1327209Популярный китайский кроссовер получил полный привод — фото 1327210Популярный китайский кроссовер получил полный привод — фото 1327211Популярный китайский кроссовер получил полный привод
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