Решили не менять: как россияне переходят на летнюю резину в 2022-м

Ниже вы найдете несколько интересных цифр. Спойлер: только 19% опрошенных при покупке шин слушают советы друзей или членов семьи.

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Большинство россиян не планируют приобретать летние шины в этом сезоне — таковы результаты онлайн-опроса, проведенного в апреле аналитиками цифровой платформы «Мой_Сервис Авто». В опросе участвовали 1230 автомобилистов со всей России. Выяснилось, что 69% опрошенных собираются в этом сезоне ездить на уже имеющихся у них шинах.

Таким образом, собираются переобуться этим летом лишь 27% автолюбителей. Причем без малого половина из них (42%) готовы потратить на новые покрышки от 50 до 70 тысяч рублей. А примерно каждый третий готов израсходовать лишь 30–50 тысяч рублей. Интересно, что больше половины опрошенных рассматривают приобретение резины с пробегом — за покупку комплекта б/у покрышек ценой не более 15 тысяч рублей высказалось 52% респондентов.

Каким брендам мы доверяем?

В фаворе отечественный продукт — за покупку шин российских марок высказалось 48% автомобилистов. Европейские бренды шин интересуют 40% автовладельцев, а вот китайскую резину готовы приобрести лишь 6% россиян. На рост цен по шинному рынку сетует 40% россиян, причем каждый пятый указывает не дефицит шин отдельных брендов.

Когда и где переобуваться?

46% опрошенных отложили обновление до конца апреля или начала мая, 25% собирается произвести замену в ближайшее время, а 15% — уже переобулись. Большинство россиян (40%) выбирают шины в специализированном магазине, каждый третий обращается в автосалон, а 20% — ищут в интернете, на маркет-плейсах. При выборе 29% руководствуются рекомендациями продавца-консультанта, но почти столько же (26%) доверяет лишь своему мнению. И только 19% опрошенных при покупке шин слушают советы друзей или членов семьи.

Сам или в шиномонтажке?

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В основном, россияне нуждаются в квалифицированной помощи при смене комплекта шин — 73% пользуются услугами выездного или стационарного шиномонтажа, и лишь 27% россиян меняют шины самостоятельно, во дворе или в собственном гараже. Интересно, что большинство (61%) готовы делегировать шиномонтаж квалифицированным помощникам, если это будет стоить недорого, от 1 до 3 тысяч рублей.

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