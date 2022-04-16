Boeing сломался пополам после аварийной посадки

Эпичный дрифт и разлом фюзеляжа пополам попали на видео сразу нескольких смартфонов.

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После взлета из международного аэропорта Хуан Сантамария в Коста-Рике у самолета произошел отказ гидравлической системы, из-за чего они вернулись в аэропорт для аварийной посадки. Авиалайнер Boeing 757–200 проезжает несколько сот метров, а затем резко разворачивается, падает со взлетно-посадочной полосы и разламывается прямо за крыльями. К счастью, ни один из членов экипажа не пострадал.

Однако самолет превратился в кучу металлолома — восстанавливать его уже нет никакого смысла. Повреждены не только фюзеляж и шасси, но и одно крыло.

«Группа реагирования DHL выехала на место аварии, и вместе с соответствующими органами будет вести расследование, чтобы разобраться в причинах поломки», — заявили в DHL , которой принадлежит этот Boeing.

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Удивительно, что самолет не загорелся — его баки были заправлены более чем наполовину, чтобы добраться до Гватемалы, которая находится в 95 минутах лета. В аэропорт самолет вернулся всего через 25 минут после взлета.

А вот видео того, как уборщик снегом более 40 машин разбил.

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Фото, видео: Youtube