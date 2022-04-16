Boeing сломался пополам после аварийной посадки

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После взлета из международного аэропорта Хуан Сантамария в Коста-Рике у самолета произошел отказ гидравлической системы, из-за чего они вернулись в аэропорт для аварийной посадки. Авиалайнер Boeing 757–200 проезжает несколько сот метров, а затем резко разворачивается, падает со взлетно-посадочной полосы и разламывается прямо за крыльями. К счастью, ни один из членов экипажа не пострадал.
Однако самолет превратился в кучу металлолома — восстанавливать его уже нет никакого смысла. Повреждены не только фюзеляж и шасси, но и одно крыло.
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«Группа реагирования DHL выехала на место аварии, и вместе с соответствующими органами будет вести расследование, чтобы разобраться в причинах поломки», — заявили в DHL, которой принадлежит этот Boeing.
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Фото, видео: Youtube