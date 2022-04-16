Женщина растерялась на дороге, но ей помог водитель (видео)

Переход перекрестка по диагонали в том месте, где это не предусмотрено — крайне небезопасное занятие.

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Проявление редкой по нынешнем временам простой человеческой доброты зафиксировала дорожная камера на оживленном перекрестке в Вологде. Инцидент произошел еще 3 апреля, а к середине месяца массово разлетелся по соцсетям. На этих кадрах мы видим, как несколько человек переходят перекресток улиц Кирова и Ленинградской по диагонали, и одна женщина (можно заметить, что она слегка прихрамывает), не успевает закончить переход.

Тут стоит заметить, что в соответствии с ПДД, переход перекрестка по диагонали возможен лишь в случае наличия специальной разметки. В 2021 году в Вологде действительно ввели диагональную разметку, но на другом перекрестке — улиц Марии Ульяновой и Козленской. Пока этот перекресток остается единственным в городе, где разрешен переход по диагонали.

Что касается Кирова-Ленинградской, то вопрос о введении на нем диагональной разметки поднимался вологжанами в соцсетях и доводился до властей, но до сей поры перекресток имеет лишь традиционные переходы. Однако люди здесь часто проходят по диагонали, пользуясь тем, что всем автомобилям горит красный (а пешеходам — зеленый), просто потому, что так быстрее. Как показывает попавший в камеру эпизод, такой переход небезопасен.

Автомобили тронулись, и женщина осталась посреди перекрестка, не зная, что ей делать. К счастью, вскоре перед ней остановился автомобиль, из которого вышел мужчина и помог добраться до тротуара.

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Некоторые комментаторы осудили его дальнейшие действия — он повернул из левого ряда направо. Но, вероятнее всего, он решил оказать женщине дальнейшее содействие — например, добраться до дома. Приятно сознавать, что люди все еще могут быть по-настоящему человечными.

В ноябре прошлого года пожарные в Калининграде помогли бабушке перейти дорогу.

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Видео: ВКонтакте / Главная дорога