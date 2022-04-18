В Renault рассказали об особенностях нового Дастера

Глава подразделения Dacia-Lada Дени Ле Вот пообещал, что «третий» Duster станет «настоящим внедорожником».

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Глава подразделения Dacia-Lada Дени Ле Вот в интервью изданию Automotive News Europe рассказал, что в новом Дастере сохранят полноприводную версию, но добавят комфорта, управляемости и функциональности. Кроме того, серьезно обновят дизайн автомобиля.

Коснулся глава Dacia-Lada и отличий нового Duster от перспективного кроссовера Bigster. Топ-менеджер отметил, что Bigster будет скорее «багажным» автомобилем для семьи, а Duster сохранит полезные черты внедорожника.

Поскольку в середине десятилетия у Dacia будет два кроссовера, габариты Duster не изменятся после смены поколений — его длина не превысит 4,35 метра. Однако построен он будет на иной платформе (CMF-B). Ранее сообщалось, что для разных рынков планируется шесть модификаций нового Duster.

В Renault Group считают, что изменение экономической и политической ситуаций пойдет на пользу Dacia.

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«Чем выше инфляция, тем больше людей приходят к нам из других брендов и других сегментов», — говорит Денни Ле Вот. Топ-менеджер считает, что автомобили в Европе будут дорожать по мере того, как станут вводиться более строгие экологические стандарты и стандарты безопасности.

Первоначальный план Renault заключался в том, что Dacia Duster третьего поколения и Lada Niva будут базироваться на одной платформе, и в обоих автомобилях используют схожие инженерные решения. После известных событий перспективы автомобилей Lada на французской платформе CMF-B туманны, однако работа над новинками продолжается.

Фото: Zuma/TASS