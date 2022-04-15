Грузовой Duster обновился до европейского уровня — журнал За рулем

Грузовой Duster обновился до европейского уровня

Значит ли это, что автомобиль выйдет на новые рынки, включая российский?

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Речь идет о Renault Oroch — 5-местном пикапе на базе Дастера, который только что обновился и теперь вписывается в европейские стандарты. Сегодня эта модель продается исключительно на рынке Южной Америки, где небольшие пикапы пользуются особой популярностью.

Автомобиль, способный перевозить до 680 кг груза, получил новый дизайн, улучшенный интерьер и ряд технологичных систем. Во внешности от старой модели остались только передние фары. При этом надпись «Duster» исчезла, и теперь Oroch — не версия, а полностью самостоятельная модель.

Грузовой Duster обновился до европейского уровня

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Грузовая платформа может вмещать (до бортов) 683 литра. При колесной базе 2,83 метра места хватило не только для груза, но и для трех задних пассажиров.

Грузовой Duster обновился до европейского уровня

Салон копирует интерьер нового Sandero для европейского рынка. Круглые воздуховоды исчезли, появилась новая мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Грузовой Duster обновился до европейского уровня

Грузовой Duster обновился до европейского уровня

В топовой версии теперь есть двигатель 1.3 TCe, мощность которого увеличена до 170 л.с. Этот мотор имеет двухтопливную систему, одинаково хорошо «переваривая» бензин и этанол, и работает в паре с коробкой передач CVT X-Tronic. В базе пикап оснащается двигателем 1.6 SCe мощностью 120 л.с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Грузовой Duster обновился до европейского уровня

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Появившийся недавно кросс-пикап для активного образа жизни Hyundai Santa Cruz набирает популярность на рынках, на которых представлен. Вероятно, недорогой пикап на базе кроссовера (что делает машину комфортнее) пришелся бы по душе и российским автомобилистам.

Фото: Renault

Грузовой Duster обновился до европейского уровня

Значит ли это, что автомобиль выйдет на новые рынки, включая российский?

Грузовой Duster обновился до европейского уровня — фото 1327388Грузовой Duster обновился до европейского уровня — фото 1327389Грузовой Duster обновился до европейского уровня — фото 1327385Грузовой Duster обновился до европейского уровня — фото 1327386Грузовой Duster обновился до европейского уровня — фото 1327387Грузовой Duster обновился до европейского уровня
Грузовой Duster обновился до европейского уровня

Значит ли это, что автомобиль выйдет на новые рынки, включая российский?

Грузовой Duster обновился до европейского уровня — фото 1327385Грузовой Duster обновился до европейского уровня — фото 1327387Грузовой Duster обновился до европейского уровня — фото 1327388Грузовой Duster обновился до европейского уровня — фото 1327386Грузовой Duster обновился до европейского уровня — фото 1327389Грузовой Duster обновился до европейского уровня
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Отзывы о Renault Duster (25)

Renault 2014 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.

Недостатки:

неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.

Комментарий:

Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету

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