Грузовой Duster обновился до европейского уровня

Значит ли это, что автомобиль выйдет на новые рынки, включая российский?

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Речь идет о Renault Oroch — 5-местном пикапе на базе Дастера, который только что обновился и теперь вписывается в европейские стандарты. Сегодня эта модель продается исключительно на рынке Южной Америки, где небольшие пикапы пользуются особой популярностью.

Автомобиль, способный перевозить до 680 кг груза, получил новый дизайн, улучшенный интерьер и ряд технологичных систем. Во внешности от старой модели остались только передние фары. При этом надпись «Duster» исчезла, и теперь Oroch — не версия, а полностью самостоятельная модель.

Грузовая платформа может вмещать (до бортов) 683 литра. При колесной базе 2,83 метра места хватило не только для груза, но и для трех задних пассажиров.

Салон копирует интерьер нового Sandero для европейского рынка. Круглые воздуховоды исчезли, появилась новая мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

В топовой версии теперь есть двигатель 1.3 TCe, мощность которого увеличена до 170 л.с. Этот мотор имеет двухтопливную систему, одинаково хорошо «переваривая» бензин и этанол, и работает в паре с коробкой передач CVT X-Tronic. В базе пикап оснащается двигателем 1.6 SCe мощностью 120 л.с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач.

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Появившийся недавно кросс-пикап для активного образа жизни Hyundai Santa Cruz набирает популярность на рынках, на которых представлен. Вероятно, недорогой пикап на базе кроссовера (что делает машину комфортнее) пришелся бы по душе и российским автомобилистам.

Фото: Renault