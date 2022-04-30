Если же вы не хотите тратить деньги на конструкторы Lego, то можете посмотреть это видео Brick Technology, в котором показан процесс создания 5-ступенчатой механической коробки передач с задним ходом. Много времени это не займет — всего 11 минут.
С первых же кадров начинается сборка трансмиссии и определение главной передачи, что очень важно для таких агрегатов.
Сборка механизма идет быстро, а вот с рычагом переключения передач пришлось повозиться — собрать работоспособный вариант получилось только раза с четвертого: причины неудач показаны очень наглядно.
Создание передачи заднего хода показано отдельно — это отдельный механизм, принцип работы которого тоже объясняется наглядно.
Это, пожалуй, самый сложный инженерный набор Lego, который мы видели, но авторы видео сделали к нему отличную инструкцию.
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Фото, видео: YouTube