Компания Stellantis приостановила производство в Калуге

Автоконцерн отреагировал на ужесточение санкций в отношении России и нарастающие проблемы с логистикой.

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Stellantis полностью приостанавливает производство в России из-за растущего числа перекрестных санкций и логистических трудностей.

В то же время концентрат предпринимает все меры для соблюдения международных санкций и защиты своих сотрудников, говорится в официальном сообщении.

Stellantis в начале марта уже объявила о прекращении импорта и экспорта автомобилей с завода в Калуге. Но сохранила производство на своем заводе, хотя утверждалось, что тот работает с пониженной производительностью.

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До начала спецоперации здесь выпускали коммерческие автомобили Peugeot Expert и Partner, Opel Combo Cargo, Citroen Jumpy и Berlingo, микроавтобусы Peugeot Traveller, Citroen SpaceTourer, Opel Zafira Life и компактвэн Opel Combo Life.

Компания заявляла, что поддерживает все действия, которые могут помочь восстановить мир. При этом в середине марта сообщалось, что она ищет возможности для возобновления экспорта и импорта автомобилей из России и в страну.

Как и многие другие производители, и в этом случае «Стеллантис» говорит только о приостановке работы, а не о полном уходе из нашей страны.

Разговоры о приостановке выпуска машин на калужском предприятии начались в конце марта.



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