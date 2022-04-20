Российскому авторынку прогнозируют падение 50%

В течение второго квартала автозаводы должны адаптироваться к новым условиям, считает председатель комитета автопроизводителей АЕБ.

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Объем российского рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей по итогам 2022 года в лучшем случае составит 800–850 тысяч машин, что означает падение относительно 2021-го около 50%, такой прогноз высказал Алексей Калицев, глава Hyundai Motor СНГ и по совместительству председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

«Ясность с поставками будет в ближайший квартал. Я не ожидаю существенного улучшения ситуации в течение второго квартала. Второй квартал — это будет период преодоления всех вопросов, которые есть. И если у нас будет положительный сценарий, мы начнем производить, рынок в этом году может составить 0,8–0,85 [млн единиц]. По сути, это падение на те самые 50%. Если это возобновление производства будет позже, чем третий квартал, то рынок будет еще меньше», — приводит слова Калицева агентство ТАСС. Заявление он сделал на проходящей 20 апреля в Москве ежегодной конвенции Ассоциации российских автомобильных дилеров.

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Напомним, по итогам 2021 года в России реализовали 1,67 млн новых легковых и легких коммерческих автомобилей, динамика относительно 2020-го — плюс 4,3%.

В январе-марте 2022 года в РФ продали 277 332 новых легковых и легких коммерческих автомобиля, падение по сравнению с январем-мартом 2021-го — минус 28,4%. В срезе отдельно за март 2022-го обрушение российского авторынка составило минус 62,9% — в «нокаут» его отправили ужесточение западных санкций против России и связанные с этим срывы поставок компонентов на автозаводы, из-за чего большая часть из них ушла в продолжительные незапланированные простои.

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Фото: Яков Князев / ТАСС