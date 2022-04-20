Каршеринг в России может подорожать и потерять популярность

Один из ведущих операторов каршеринга «Яндекс.Драйв» в этом году может лишиться около 35% автопарка.

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В этом году у «Яндекс.Драйва» истекают лизинговые контракты, что вынуждает оператора возвращать автомобили собственникам, сообщает «Коммерсант». Однако дефицит на авторынке делает практически невозможной покупку новой техники. Кроме того, производители перестали в кризис выдавать для каршеринговых компаний квоты, а лизинговые компании увеличили ставку с 8% до 20%.

Из-за истекающих лизинговых контрактов «Яндекс.Драйв» вынужден сокращать число автомобилей. Сервис может потерять до 35% автопарка в 2022 году. Основным лизинговым партнером компании выступает Major, но в кризис компания отказывается перезаключать контракты в пользу дальнейшей перепродажи автомобилей либо предлагает неподходящие для «Яндекса» условия.

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Найти в кризис новые авто непросто. Российские марки, как Lada, для каршеринга не очень подходят, машины здесь эксплуатируются интенсивно, и при таких изматывающих нагрузках их приходилось списывать до того, как на них закончится лизинговый договор.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются каршеринговые компании — нехватка комплектующих, из-за чего цены на них уже выросли как минимум на 20%.

С учетом роста стоимости автомобилей, комплектующих, лизинговых ставок и затрат на штат разработчиков стоимость поездок неизбежно будет расти, и по этой причине популярность каршеринга останется под вопросом.

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