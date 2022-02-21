Своя машина, аренда или каршеринг? Выяснили, что выгоднее на самом деле

Главное преимущество каршеринга, которое подчеркивают все операторы, - машину не надо обслуживать: чинить, мыть, менять расходники и шины. Не надо оплачивать налоги и парковки. В большинстве случаев не надо даже заправлять. Не нужен полис ОСАГО. Сел — поездил — сдал, свобода! А личный автомобиль — это, дескать, сплошные заботы.

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Схожие условия у развивающегося сервиса «автомобиль по подписке». Разница в том, что платные парковки остаются платными и есть ограничения по пробегу, а перепробег стоит дорого. И если автомобиль взят на срок от полугода и больше, его всё-таки надо предоставлять на обслуживание, хотя все работы, запчасти и материалы входят в стоимость аренды.





Под натиском новых услуг должен был вымереть классический посуточный прокат. Но не вымер, хотя и прозябает в основном возле крупных транспортных узлов — аэропортов и вокзалов.





Сравним стоимость всех сервисов при разных режимах использования автомобиля. Место действия — Москва, автомобиль — простой и массовый, например, Kia Rio или Volkswagen Polo. И не думайте, что если в вашем регионе пока нет каршеринга или проката, вас это не касается. Скоро всё будет, вот увидите.

Три дня в Москве

Прокат и каршеринг





Цены ясно дают понять, что прокат малопригоден во всех случаях, кроме, может быть, трехдневного выезда на дальнюю дачу. Да и тут дороговат. Минимальный тариф в Москве — 8541 рубль за Solaris на трое суток.





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Сутки, таким образом, стоят 2847 рублей (плюс цена бензина). Выглядит не хуже каршеринга, где при тарифах для простых машин (в диапазоне 8–11 рублей за минуту) сутки непрерывного катания обойдутся в 11–12 тысяч рублей.





Однако, во‑первых, никто так не катается, а во‑вторых, в прокате ограничен пробег — 600–750 км за трое суток . То есть 2847 рублей — цена не суток, а 200–250 км. На эту дистанцию уйдет часа четыре: в каршеринге с поминутным тарифом за четыре часа возьмут около двух тысяч рублей.





У каршеринга есть и суточный тариф — 1500–2000 рублей. Или пятисуточный — от 6000. Ограничение пробега еще более жесткое — 100–150 км в день. Тем не менее, по стоимости трех дней каршеринг всяко выгоднее, чем классический прокат.

Подписка





Прикинем теперь «автомобиль по подписке» на эти же трое суток. Некоторые компании предлагают «подписку» на сутки — от 1900 рублей, почти как каршеринг. Но рациональнее брать на месяц для нескольких поездок подряд. Одно из самых недорогих предложений на рынке: Renault Logan Stepway — 21 700 рублей в месяц. Трое суток — 2170 рублей, и это самый выгодный вариант! Даже если добавить стоимость бензина (примерно 2100 рублей за 600 км), месячная «подписка» в выигрышном положении относительно каршеринга и тем более проката.

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В «подписке» также ограничен пробег: для самых дешевых предложений это обычно 2500 км в месяц. Для четырех выездов на дачу плюс куда-нибудь еще — вполне достаточно. Дополнительное преимущество над каршерингом — автомобиль не надо искать в приложениях, он стоит во дворе, в нем можно хранить какие-то вещи — например, детское сиденье.

Экономика месяца

Просчитать экономическую целесообразность личного автомобиля можно только со многими допущениями. Допустим, купили мы его за 1,5 млн рублей, ездили по 25 тысяч км в год, через три года продали за 1 млн (без учета инфляции). Таким образом, трехлетнее владение обошлось в 500 тысяч.





Топливо при расходе 7 л на сотню — 260 тысяч рублей. Плюс налоги, ОСАГО, омывающая жидкость, техобслуживание и шиномонтаж — около 22 тысяч в год, за три года — 66 тысяч. Итого три года владения обходятся в 826 тысяч, год — примерно в 275 тысяч, месяц — в 23 тысячи.





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Сопоставимо с «подпиской», не так ли? Не совсем: к месячной стоимости «подписки» добавьте еще тысяч семь за топливо, потраченное на 2000–2500 км. И все расчеты насчет «подписки» радикально меняются, если предположить, что 20 тысяч км из 25 тысяч мы накручиваем, в основном, летом. При пробегах, выходящих за рамки базовых ограничений, «автомобиль по подписке» неконкурентоспособен — слишком дорого.





Осталось понять, что дает каршеринг за 23 тысячи рублей в месяц. При низком тарифе 9 рублей в минуту — около 42 часов катания и 1500 км пробега. Ну, если не потратить половину времени в пробках.





Рубеж в 1500 км пробега за месяц можно считать главным ориентиром при глобальном выборе «всегда каршеринг или всегда личный автомобиль». Чем ниже километраж, тем выгоднее каршеринг. При десятке-другом коротких поездок в месяц личный, может быть, действительно не нужен вовсе.





ПОЗНАЁМ В СРАВНЕНИИ Материалы по теме Стоимость вождения становится главной проблемой автомобилистов Среднестатистический срок владения автомобилем в России — 58 месяцев, или 4,8 года. Машину, купленную за 1,5 млн, через пять лет можно продать за 0,9 млн (инфляцию не учитываем). То есть, стоимость владения — 600 тысяч рублей, или 120 тысяч в год, или 330 рублей в день. С расходами на налоги, обслуживание, страховку — пусть 350. При дальнейших расчетах нужно лишь добавить стоимость топлива при условном расходе 7 л/100 км. Расходы на каршеринг считаем по минимуму: 9 рублей в минуту, суточная аренда 1500 рублей. «Подписку» — из расчета 21 тысяча рублей в месяц. Примерный расчет стоимости типовых маршрутов На работу и обратно (1 ч, 5 л) 20 раз на дачу туда-обратно (300 км, 20 л) Москва-Сочи-Москва, 3 недели (3500 км, 245 л) Недостатки Личный Стоимость владения: 350 ₽

Топливо: 250 ₽

Итого: 600 ₽ Стоимость владения: 14 000 ₽

Топливо: 20 000 ₽

Итого: 34 000 ₽ Стоимость владения: 7350 ₽

Топливо: 12 250 ₽

Итого: 19 600 ₽ Надо обслуживать и чинить Каршеринг Аренда: 600 ₽

Итого: 600 ₽ Аренда: 60 000 ₽

Топливо: 20 000 ₽

Итого: 80 000 ₽ недоступно Ограничение пробега и «зоны проката» Пробки сильно удорожают поездку Подписка Аренда: 700 ₽

Топливо: 250 ₽

Итого: 950 ₽ Аренда: 28 000 ₽

Топливо: 20 000 ₽

Итого: 48 000 ₽ Аренда: 21 000₽

Топливо: 12 250 ₽

Перепробег: 10 ₽ за 1 км

Итого: 43 250 ₽ Ограничение пробега Прокат Аренда: 2847 ₽

Топливо: 250 ₽

Итого: 3097 ₽ Аренда: 56 940 ₽

Топливо: 20 000 ₽

Итого: 76 940 ₽ Аренда: 60 000 ₽

Топливо: 12 250 ₽

Итого: 72 250 ₽ Ограничение пробега, возврат с тем же количеством топлива





Рубеж, на котором каршеринг перестает быть выгодным относительно ­личного автомобиля, - около 1500 км пробега в месяц

Как уехать далеко

В определенных условиях — с суммарным годовым пробегом не выше 10 тысяч км — наиболее выгодной комбинацией может быть сочетание каршеринга и «подписки». По городу — на каршеринге, а для относительно дальнего путешествия в отпуске можно оформить «подписку» (прокат намного дороже). Каршеринг в этой сфере вообще неприменим, на нем нельзя уезжать из «зоны покрытия».





Предлагают «подписку» на три месяца, полгода, год и более. Месяц при такой схеме обойдется на 5–10% дешевле «обычного одного», но пробег ограничен теми же величинами (обычно 25–30 тысяч км в год). Перепробег — дополнительная плата (обычно 10 рублей за километр). Сразу купить опцию с увеличенным пробегом — растет стоимость услуги.





Хотя, к примеру, Hyundai в прошлом году на летние месяцы дарил клиентам удвоенный пробег (до 5000 км в месяц) при сохранении тарифа. Нужно тщательно следить за рынком всех форм аренды — предложения и цены меняются очень быстро, особенно у каршеринга.





Но, в общем, если надо каждый день ездить на работу, по выходным выбираться за город, а летом разок сгонять из Мурманска в Сочи и обратно (7000 км) — альтернативы личному автомобилю нет. Ни по удобству пользования, ни по расходам.





ВЫВОДЫ...

Каршеринг не дороже личного автомобиля при небольшом числе коротких поездок в пределах города.

не дороже личного автомобиля при небольшом числе коротких поездок в пределах города. «Подписка» выгодна, только если автомобиль постоянно нужен два-три месяца в году.

выгодна, только если автомобиль постоянно нужен два-три месяца в году. Прокат — для богатых туристов.

— для богатых туристов. Личный автомобиль оптимален для любых поездок — и самый выгодный по деньгам.





... И «МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ»





Тарифы и ограничения берутся не с потолка — они тщательно просчитаны.





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Например, поминутная аренда всегда дешевле, чем такси — по крайней мере, когда речь об аренде недорогих машин.





«Подписка» тоже непроста, хотя месячные расходы на владение «подписным» и личным автомобилем вроде схожие. Программа Kia Flex предлагает Rio на год по 27 тысяч рублей за месяц — за год набежит 324 тысячи. Это около трети стоимости нового автомобиля, рекомендованной заводом, и примерно четверть реальной цены у дилеров.





Купив новый автомобиль, через четыре года вы его продадите, потеряв 20–30% начальной стоимости (в реальном выражении). Подписавшись, через четыре года остаетесь и без автомобиля, и без денег. Такова плата за ОСАГО, обслуживание и зимние шины.



Кто предпочитает новые сервисы владения автомобилем и почему они становятся все популярнее? Об этом читайте тут.

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