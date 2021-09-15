Мы платим за владение автомобилем меньше, чем европейцы, но не настолько, как можно было бы ожидать, принимая во внимание структуру издержек, сравнительно дешевый бензин и другие зарплаты.

Мало купить автомобиль, нужно быть готовым регулярно выкладывать кругленькую сумму на его содержание.

Сколько уходит на машину

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По данным агентства «Автостат», популярный в России седан B-класса (Hyundai Solaris, Lada Vesta или Volkswagen Polo) обходится владельцу в диапазоне от 140 000 руб. до 170 000 руб. в год (по текущему курсу, €1600–1900). Расчеты основаны на пробеге 20 000 км в год в Московском регионе для водителя возрастом 40 лет и стажем вождения в 20 лет.

Для кроссовера B-класса типа Hyundai Creta показатель доходит до 200 000 руб. (€2 300), для паркетника побольше вроде Toyota RAV4 — до 300 000 руб. (€3 500), а для премиальных моделей, например, BMW X3 — и вовсе 500 000 руб. (€5 800) в год.

Каждый преодоленный на личном автомобиле километр, таким образом, стоит российским автолюбителям от 7 до 30 руб. Если говорить о больших городах, то на такси получится не сильно дороже: большинство тарифов, доступных жителям миллионников, находятся примерно на том же уровне в 10–40 руб./км.

Из чего складывается цена владения автомобилем?

В полную стоимость владения автомобилем, не считая собственно покупки, входят:

страховка каско и ОСАГО;

транспортный налог;

расходы на топливо;

расходы на шины;

техобслуживание;

потеря остаточной стоимости.

В России этот показатель складывается главным образом из трех категорий: потеря стоимости (35–38% от общей величины), расходы на топливо (25–30%) и автострахование (20–25%).

Подробная разбивка расходов за 5 лет на Lada Vesta с бензиновым двигателем 1,6 л, эксплуатируемой в Московском регионе и с пробегом в 100 000 км, выглядит так (без учета потери стоимости):

Всего за 5 лет выходит 647 363 руб.

Сколько стоит владеть автомобилем в Европе?

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Как ни странно, европейским автолюбителям приходится платить за владение автомобилем не намного больше, чем российским. Разумеется, с поправкой на структуру затрат, уровень зарплат и цену бензина.

Согласно рейтингу Car Cost Index за 2020 год, в Европе у владельцев легковых машин самых популярных категорий категорий B (то есть те же Solaris и Polo) и C (он же «гольф»-класс) уходит от €6000 (в Греции и Венгрии) до €10 000–11 000 (в Швейцарии и Норвегии). Казалось бы, в 3–5 раз дороже. Но есть, как говорится, нюанс. В Европе наибольшая доля в стоимости владения приходится на обесценивание остаточной стоимости: от 41% для бензиновых моделей до 59% для электрических и гибридных. Соответственно, если брать чисто эксплуатационные расходы, то разница сокращается вполовину. Например, обслуживание бензинового Volkswagen Polo в России обходится примерно в 160 000 руб. в год, то есть почти €2000, а в Европе машина аналогичного класса «съест» €3500-€6000.

И это мы еще не берем стоимость бензина (в Европе в среднем в 2 раза больше) и разницу в зарплатах (в Европе в среднем в 2–3 раза выше). При учете этих факторов Россия попадает в число стран, где покупка и владение автомобилем наименее доступны для жителей.

Россия в антилидерах

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Согласно исследованию британского ресурса Scrap Car Comparison, дешевле всего обзавестись автомобилем в развитых западных странах. Показатель рассчитывается как отношение среднегодового дохода к стоимости собственно покупки и регулярных расходов на авто (страховка, ремонт и топливо).

Доступнее всего выходит в Австралии — 49,5%, далее идут США (54,9%) и Дания (60,3%).

Топ-10 стран-лидеров по доступности покупки и владения автомобилем

Страна Отношение среднегодового дохода к стоимости покупки и владения автомобилем Австралия 49,5% США 54,9% Дания 60,3% Канада 64,4% Швеция 75,8% Германия 78,4% Нидерланды 84,6% Франция 87,0% Великобритания 89,4% Финляндия 91,6%

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Россия попала в топ-10 стран с наименьшей доступностью автомобиля. Чтобы купить и обслуживать его, россиянам нужно выложить в три раза больше, чем средний заработок за целый год. Это гораздо лучше, чем в Турции, на Украине и в Южной Америке.

Топ-10 стран-антилидеров по доступности покупки и владения автомобилем

Страна Отношение среднегодового дохода к стоимости покупки и владения автомобилем Турция 652,3% Аргентина 515,7% Колумбия 508,9% Уругвай 443,7% Бразилия 441,9% Украина 413,8% Гватемала 355,9% Россия 290,0% Мексика 285,2% Коста-Рика 269,8%

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Парадокс в том, что такси в России зачастую дешевле общественного транспорта и уж тем более собственного автомобиля. И это еще один аргумент в пользу отказа от личного транспорта. Правда, при этом вы лишаете себя определенного комфорта. Да и к безопасности поездок есть вопросы, ведь неизвестно, какой водитель вам попадется в такси. Решать, конечно, вам.

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Фото на заставке: depositphotos