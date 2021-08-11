Сколько можно заработать на прокате своей машины: «За рулем» всё посчитал

В Москве и Санкт-Петербурге запущен мобильный сервис «Рули», позволяющий сдавать в аренду собственный автомобиль.

Статистика утверждает, что обычно люди пользуются автомобилем 3–4% от всего времени владения. Так что базовый посыл «народного каршеринга» понятен: владелец, когда не ездит сам, сдает авто в аренду — разумеется, за деньги. Арендаторов выбирает сам — это важно. Если боится, что посторонние за неделю превратят машину в помойку, можно сдавать только друзьям или, по крайней мере, знакомым из списка контактов в своей телефонной книжке.

Условия участия в «народном каршеринге» (см. ниже) позволяют предположить, что официальный каршеринг не прочь сократить свои хлопоты за счет подключения частного транспорта, переложив все заботы по покупке, продаже и обслуживанию машин на самих горожан. А часть доходов, собранных с аренды, получит агрегатор.

Условия программы «Рули»

Помимо своевременного техобслуживания (подтвержденного диагностической картой) и сезонной смены шин владелец должен заботиться о наполнении топливного бака и бачка омывателя, чистоте машины снаружи и внутри.

Машина должна быть категории В и моложе 10 лет. Желательны автоматическая коробка передач, система «старт-стоп» (она упрощает установку дополнительного оборудования). Рыночная стоимость автомобиля — от 1 до 3 млн рублей. Хозяин должен сдавать его в аренду не менее двух дней в неделю.

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До сентября проект работает в тестовом режиме. На этот период первой сотне участников бесплатно предложили открытый полис ОСАГО «мультидрайв» (в дальнейшем он станет платным), телематическое устройство и модули удаленного доступа . Оборудование справедливо распределит собранные штрафы и позволит отслеживать местонахождение машины.

Настоятельно рекомендуют оформить дополнительно каско, так как ОСАГО в ряде случаев не покроет стоимость ремонта после ДТП. Но каско — за свой счет. Льгот на платных парковках нет.

Сколько стоит?

Цены — рекомендуемые или реальные — пока не оглашены. Но доход по системе «Рули» действительно возможен, если есть «лишний», не очень нужный, простаивающий автомобиль.

А сколько должен стоить народный каршеринг? (чтобы быть интересным и владельцам, и арендаторам)

Много лет для всех редакционных машин мы подсчитываем расходы на топливо, обслуживание и ремонт. Километр пробега практически для всех моделей (пока они молодые) укладывается в 4,0–5,5 рублей. Если добавить стоимость страховок машин наподобие Kia Rio или Volkswagen Polo (40 тысяч рублей), выйдет около 6 рублей. А для кроссоверов Skoda Karoq или Hyundai Creta — 7–8 рублей. Еще рублей 5–10, в зависимости от бренда и класса автомобиля, можно накинуть на потерю перепродажной стоимости.

В официальном каршеринге машины эконом-класса в сутки работают около 6 часов, пробегая в среднем 94 км. Средняя поездка — 11,5 км за 43 минуты, средняя скорость чуть выше 15 км/ч (с учетом простоев). Тариф для таких машин — 6–8 рублей за минуту. Выходит, с километра пробега собирают 24–30 рублей. Это однозначно покрывает расходы на эксплуатацию и страховку. И постепенно «отбивает» стоимость самого автомобиля, который в общественном каршеринге служит не более трех лет.

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У тех, кто готов сдавать машину 2–3 дня в неделю, «полная окупаемость» наступит значительно позже — к тому же часть доходов заберет оператор. Но в любом случае общая стоимость владения автомобилем существенно снизится . Правда, есть риск, что арендатор повредит машину и нарушит планы ее хозяина поехать на дачу или в отпуск, или что ремонт убитой подвески придется делать раньше — а это нынче недешево.

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Кстати, свою машину можно сдавать в аренду знакомым. И никаких приложений не надо — договориться можно по телефону или в социальных сетях. А выгоднее всего не единственную родную сдавать, а прикупить десяток подержанных и отправить в каршеринг, как делают с квартирами. Возможно, к этому в итоге все и придет. Только машин на улицах не станет меньше.

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