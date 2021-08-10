Право передвигаться по дорогам, возможно, тоже придется брать в аренду.

Шеринг — наше будущее

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В одном из старых фантастических рассказов была описана умная дверь, которая отпиралась только после внесения определенной суммы. Если у жильца не было денег, можно было только выйти. Аналогично себя вела микроволновая печь, да и другая техника в доме. Я в детстве зачитывался фантастикой, и каково же было мое удивление, когда она начала воплощаться в реальность.

Если вы думаете, что шеринг — это лишь прокат автомобилей, и услуга вас не касается, то вы глубоко заблуждаетесь. Теперь даже наличие автомобиля в собственности не освобождает владельца от необходимости платить автопроизводителю. А если не заплатили, то в какой-то момент ваш автомобиль просто откажется куда-либо ехать, и сделать с этим, увы, ничего не сможете.

Недавно я вдруг узнал, что привычные вещи поделились на два типа: на те, которые купил и которые сразу работают на тебя, и на те, которые недостаточно просто купить — надо еще ежемесячно или ежегодно вносить плату за пользование. Например, по такой модели начали продавать кондиционеры: без внесенной оплаты включить кондиционер вы просто не сможете, также требуется постоянное подключение к сети интернет. И это не единичный случай, по модели подписки работает уже больше пяти всем известных производителей климатической техники.

BMW: «магазин приложений»

Эта мода понравилась и производителям автомобилей, которые начали продавать опции либо за разовую оплату, либо по подписке. Многие владельцы новых автомобилей BMW уже воспользовались так называемым «магазином приложений», где можно улучшить поведение подвески, включить на время адаптивный круиз-контроль или активировать видеорегистратор. Список доступных по подписке функций постоянно расширяется, а для управления автопроизводитель разработал целую операционную систему.

Tesla и Volkswagen: платный автопилот

Всем известная Tesla взяла на вооружение такой подход продажи опций чуть ли не с самого начала. Ещё в 2019 году покупателю электромобиля Model S на вторичном рынке производитель удаленно блокировал функции автономного вождения, несмотря на то что изначально эти опции были оплачены предыдущим владельцем. Цена разблокировки автономного вождения — 8000 долларов США. Не слабо, да?

Идея продавать функцию автономного вождения автовладельцам, но уже по часам, пришла и в умы руководителей группы Volkswagen. Глава отдела продаж и маркетинга марки Volkswagen Клаус Зеллмер заявил, что концерн намерен внедрить новую модель доступа к автопилоту — по подписке. Цена за активацию автопилота будет составлять около 7 евро в час и осуществляться в режиме онлайн. Прошел час, доплата не пришла — всё, рули сам.

Что, и кондиционер?!

Исходя из этих трендов, вырисовывается следующая картина: вы уже не будете являться владельцем автомобиля целиком, со всеми его функциями и удобствами, даже заплатив за него. Вы будете покупать «конструктор», часть функций которого сможете включать в режиме подписки или почасовой оплаты. То есть вам придется «привязать» к вашему автомобилю банковскую карту, если вдруг захотите включить — а чем черт не шутит! — кондиционер.

В дивном новом мире вещь со всеми ее функциями не сможет принадлежать вам абсолютно и полностью. Она будет являться лишь продолжением онлайн-сервиса, которому нужно платить абонентскую плату за те или иные функции. Как и в случае с упомянутыми кондиционерами, это будет подаваться как способ сэкономить , однако стоимость авто с полностью включенными функциями поразит не только воображение, но и кошелек.

Наступающая «цифровая трансформация» касается не только автомобилей, но и микроволновок, холодильников, кондиционеров и других привычных устройств. Это изменение глобальной модели потребления, которое происходит по всему миру, и мы только в начале этого процесса.

Бесконечная аренда

Шеринговая экономика — не только прокат автомобилей или самокатов, а, по сути, бесконечная аренда всего вашего жизненного пространства в самом широком смысле этого слова. И недалек тот день, когда дверь в вашу квартиру откажется открываться только потому, что у вас не оказалось денег на продление подписки на открывание модного электронного замка. И что мы будем делать с этим в дивном новом мире, решительно непонятно. Лично вы готовы ­платить за каждый чих?

Свое авто, такси, каршеринг, подписка — что выгоднее? Мы посчитали, и результаты (любопытные весьма!) тут.

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