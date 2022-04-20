Камеры массово фиксируют непристегнутый ремень

Вторым регионом, где внедрили такую функцию стала Московская область.

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В России в автоматические комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД начали массово добавлять функцию распознавания непристегнутых ремней безопасности.

С начала 2021 года такую опцию активно «зашивали» в дорожные камеры Москвы, теперь технология считается апробированной, поэтому география ее распространения расширена за счет Московской области. Администрация региона сообщила о добавлении функции распознавания непристегнутого ремня в комплексы на большинстве дорог с высокой интенсивностью движения.

По информации министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, камеры с расширенными возможностями появились на Новорижском, Ленинградском, Ярославском, Щёлковском, Новорязанском, Минском, Дмитровском, Киевском, Симферопольском шоссе, а также на «кольцах» А-107 и А-108 и других трассах.

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При фиксации правонарушения штраф в размере 1 тысячи рублей автоматически направляется собственнику транспортного средства. Нет никаких сомнений, что в ближайшем будущем дорожные камеры и в других регионах России начнут «обучать» фиксировать неиспользование ремней безопасности.

По итогам 2021 года ГИБДД в Московской области выписала 2,5 тысячи постановлений за непристегнутый ремень.

По подсчетам Всемирной организации здравоохранения, применение ремня безопасности на 45–50% снижает вероятность гибели для водителей и пассажиров на передних сиденьях и на 25% — для пассажиров на задних сиденьях автомобилей.

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Фото: Михаил Почуев / ТАСС,