Все новые машины получат ограничители скорости — журнал За рулем

Все новые машины получат ограничители скорости

Любителей превышать скорость будут донимать сигналы тревоги, а мощность их двигателей падать.

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Ограничители скорости могут начать устанавливать на все новые автомобили в соответствии со спорным постановлением Евросоюза.

Эти системы будут работать за счет данных, получаемых от интеллектуального круиз-контроля, способного распознавать дорожные знаки и определять местоположение автомобиля по GPS.

Систему можно деактивировать, но делать это придется после каждого запуска двигателя. Закон, предусматривающий появление данной технологии, уже принят в ЕС. Но, как сообщает Daily Telegraph, идея подверглась жесткой критике: «Это просто еще один Большой Брат в салоне вашего автомобиля, попирающий идею свободы».

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Есть и другой аспект. В погоне за безопасностью транспортных средств человеку доверяют все меньше и меньше, ставя над ним надзирателей. А тем временем на дорогах нередко случаются аварийные ситуации, выйти из которых можно не только при помощи маневрирования или торможения, но и разгона. Скажем, для быстрого завершения обгона при внезапно появившейся опасности. Не станет ли водитель заложником искусственно созданных обстоятельств?

  • Надо отметить, что России такое нововведение не грозит. Но вот камер на дорогах, штрафующих за превышение скорости, будет все больше.
  • «За рулем» можно читать и в Viber.

Фото: Mathis Botton / Unsplash

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