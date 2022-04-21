Все новые машины получат ограничители скорости

Материалы по темеКамеры массово фиксируют непристегнутый ремень
Ограничители скорости могут начать устанавливать на все новые автомобили в соответствии со спорным постановлением Евросоюза.
Эти системы будут работать за счет данных, получаемых от интеллектуального круиз-контроля, способного распознавать дорожные знаки и определять местоположение автомобиля по GPS.
Систему можно деактивировать, но делать это придется после каждого запуска двигателя. Закон, предусматривающий появление данной технологии, уже принят в ЕС. Но, как сообщает Daily Telegraph, идея подверглась жесткой критике: «Это просто еще один Большой Брат в салоне вашего автомобиля, попирающий идею свободы».
Материалы по темеКамеры ГИБДД обучат штрафовать за «грязный» выхлопГИБДД вооружат 3D-сканерами — что изменится для водителей?Усталость за рулем приравняют к пьянству
Материалы по темеСколько ошибочных штрафов приходит с камер ГИБДД? Цифра удивит!
- Надо отметить, что России такое нововведение не грозит. Но вот камер на дорогах, штрафующих за превышение скорости, будет все больше.
- «За рулем» можно читать и в Viber.
Фото: Mathis Botton / Unsplash