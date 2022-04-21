Все новые машины получат ограничители скорости

Любителей превышать скорость будут донимать сигналы тревоги, а мощность их двигателей падать.

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Ограничители скорости могут начать устанавливать на все новые автомобили в соответствии со спорным постановлением Евросоюза.

Эти системы будут работать за счет данных, получаемых от интеллектуального круиз-контроля, способного распознавать дорожные знаки и определять местоположение автомобиля по GPS.

Систему можно деактивировать, но делать это придется после каждого запуска двигателя. Закон, предусматривающий появление данной технологии, уже принят в ЕС. Но, как сообщает Daily Telegraph, идея подверглась жесткой критике: «Это просто еще один Большой Брат в салоне вашего автомобиля, попирающий идею свободы».

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Есть и другой аспект. В погоне за безопасностью транспортных средств человеку доверяют все меньше и меньше, ставя над ним надзирателей. А тем временем на дорогах нередко случаются аварийные ситуации, выйти из которых можно не только при помощи маневрирования или торможения, но и разгона. Скажем, для быстрого завершения обгона при внезапно появившейся опасности. Не станет ли водитель заложником искусственно созданных обстоятельств?

Надо отметить, что России такое нововведение не грозит. Но вот камер на дорогах, штрафующих за превышение скорости, будет все больше.

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Фото: Mathis Botton / Unsplash