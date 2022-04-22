Нам рассказали, что делают для прочности автомобиля

Речь пойдет о бюджетниках — нередко, на одометре Logan и Duster пробег в несколько сотен тысяч километров, а автомобиль еще бодр и неплохо выглядит.

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Долговечность автомобилей Dacia (дочерний бренд Renault) — тщательно охраняемый секрет, известный только тем, кто работает в двух лабораториях технического центра Titu, который находится в 45 минутах к северо-западу от Бухареста (Румыния).

В Titu каждый год проводятся тысячи испытаний для проверки прочности пластиковых и металлических деталей, используемых в моделях Sandero, Duster и Jogger. Лаборатории оснащены многочисленными инструментами старения и коррозии для моделирования различных способов использования транспортных средств в различных реальных погодных условиях, с которыми могут столкнуться водители.

Лаборатория долговечности полимеров

В число деталей, подвергающихся испытаниям, входит пластик. Формируемый во множество форм, он является основным компонентом салона автомобиля: приборная панель, коробка передач, двери. Если в автомобиле используется некачественный пластик, то большая часть всех деталей со временем неизбежно придет в негодность.

УФ-лучи, жара и плохая погода могут привести к обесцвечиванию, выцветанию или даже потере первоначального блеска пластиковых деталей.

Образцы проводят несколько недель в климатических камерах, воссоздающих экстремальные условия температуры и влажности в диапазоне от —40°C до +100°C. После прохождения испытаний в испытательных камерах их сравнивают с нестареющим контрольным образцом.

Весь пластик проходит испытание на царапанье. Металлическим шурупом несколько раз с усилием проводят по длине и ширине образца. Царапины, которые неизбежны, должны быть поверхностными и не изменять свойства пластика.

Также в лаборатории используется тяговая машина, чтобы растянуть пластик и выяснить предел его прочности.

Центр изучения коррозии

Все металлические детали проходят испытания в камере ускоренной коррозии. Краска защищает металлические детали новых автомобилей, но авария или царапина, повредившая краску и обнажившая металл под ней, повышают риск коррозии. Ежегодно здесь проводят около 2000 тестов, чтобы гарантировать качество используемых металлических деталей.

В дополнение к небольшим образцам также тестируются целые детали, такие как капот, задняя дверь, двери и плита шасси. Хромированные и оцинкованные детали, такие как тормозные барабаны и диски, винты и эмблемы, также проходят испытания. Они погружаются в коррозионную камеру, где подвергаются экстремальным погодным условиям с колебаниями температуры, влажности и состава воздуха.

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Помимо моделирования естественных погодных условий детали испытывают на прочность при воздействии химических веществ. Например, это жидкость для омывания стекла или солевой реагент.

Только после успешной сдачи всех экзаменов детали и материалы утверждаются и допускаются к использованию в новых автомобилях.

Фото: Dacia

