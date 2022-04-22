Из будущего Ларгуса сделают кемпер

Если универсал Jogger все-таки станет новым Ларгусом, то в России может появиться недорогой автомобиль для путешественников.

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Представители Dacia подтвердили, что компания разрабатывает новую версию универсала — кемпер. Jogger построен на той же платформе, что и Dacia Sandero Stepway, а позиционируется как нечто среднее между кроссовером и универсалом. Вице-президент Dacia Лайонел Джайе заявил, что версия автомобиля, предназначенная для активного отдыха, вполне вписывается в философию бренда.

«Что касается кемпера, мы над ним работаем, да. Появиться он должен уже скоро, — говорит Жайе. — Это вписывается в нашу философию — расширять возможности для активного отдыха».

В компании еще не решили, разработать ли полноценную версию универсала для путешественников или просто выпускать пакеты аксессуаров.

Тем временем вариант коммерческого фургона на базе Jogger было решено не делать, хотя ранее представители компании намекали, что такая версия автомобиля вполне возможна.

«Омологация N1 становится все сложнее с точки зрения размеров проема, габаритов и длины автомобиля, объемов, полезной нагрузки и так далее. Мы отказались от омологации N1 для этого автомобиля», — заявил Жайе.

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На данный момент Dacia сосредоточится на создании недорогих автомобилей для активного отдыха. Как рассказал другой вице-президент Dacia Марк Сасс, «в ближайшие месяцы и годы появятся несколько версий автомобилей для отдыха на открытом воздухе».

Тем временем Лада Ларгус Кросс получила новый двигатель.

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Фото: Dacia