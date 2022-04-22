Новый полноприводный Tiggo - озвучены цены

Chery Tiggo 8 PRO Max получил полноприводную версию с особенным дизайном.

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Начались продажи полноприводного кроссовера Chery Tiggo 8 PRO Max. Продаваться он в России будет в двух комплектациях — Dreamline и Ultimate. Первую оценили в 3 890 900 рублей, а вторую — в 4 190 900 рублей. Но со скидками по акциям можно купить кроссовер за 3 340 900 и 3 620 900 рублей соответственно.

Внешне полноприводный Chery Tiggo 8 PRO Max можно отличить по хромированной решетке радиатора, осветленным задним фонарям, двум двойным патрубкам выхлопной системы и по значку AWD на двери багажника.

Оснащается кроссовер 197-сильным бензиновым турбодвигателем 2.0 TGDI и 7-ступенчатым роботом. Благодаря этому сочетанию автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 8,5 секунды, развивая скорость до 195 км/ч.

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Система полного привода, разработанная компанией BorgWarner, имеет электромагнитную многодисковую муфту и шесть режимов движения, которые может выбирать водитель. В стандартных дорожных ситуациях мощность мотора передается только на передние колеса, что экономит топливо: 7,3 литра бензина на 100 км пути сжигается на трассе, 10,4 — в городе и 8,5 литра — в смешанном режиме. Обязательно надо отметить, что двигатель рассчитан на работу на 92-м бензине.

Фото: Chery