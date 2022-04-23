Китайцы могут выкупить долю Renault в АВТОВАЗе

Появились слухи о том, что Renault готовится выйти из капитала АвтоВАЗа.

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Долю французского концерна Renault в АвтоВАЗе может выкупить один из китайских автоконцернов, об этом в ночь на 23 апреля сообщило агентство ТАСС со ссылкой на собственный источник в российских госструктурах.

«Рассматривается один из китайских автоконцернов», — приводит слова инсайдера информагентство. Какой именно автопроизводитель КНР интересуется АвтоВАЗом — не уточняется.

Напомним, вечером 22 апреля «Газета.ру» опубликовала статью, в которой говорится, что Renault начала предпринимать реальные действия для ухода с АвтоВАЗа — в частности, по информации ресурса, в мае из Тольятти в Москву вывезут всех иностранных топ-менеджеров, причем назад их уже не вернут. Издание отметило, что покупателем доли Renault может стать госкорпорация «Ростех» или другая связанная с Минпромторгом РФ структура.

В настоящее время Renault владеет российским автогигантом совместно с «Ростехом» — через фирму «Лада Авто Холдинг». Доли поделены в пропорции 67,6/32,4 % в пользу французов.

Активы Renault в России оцениваются в 2,2 млрд евро. Наша страна является вторым по величине рынком сбыта для Renault после родной для него Франции.

Никаких официальных комментариев ни от одной из сторон в настоящее время нет.