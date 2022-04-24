КАМАЗ локализовал выпуск рам для грузовиков K5

КАМАЗ планомерно снижает импортозависимость своей продукции.

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Камский автозавод полностью локализовал производство несущих рам для грузовиков линеек K4 и K5, такой вывод следует из сообщения пресс-службы компании. Напомним, семейство K4 комплектуется кабиной от Mercedes-Benz Axor образца 2001 года, K5 — от Mercedes-Benz Actros BM963 образца 2012 года.

Специально под этот проект на прессово-рамном заводе КАМАЗа организовали новое производство, оно уже освоило выпуск 66 моделей лонжеронов. Сейчас на линии изготавливаются и лонжероны для классического семейства автомобилей К3.

«Новое оборудование выдаёт металлические конструкции более высокого качества, они уже не требуют доработки при стыковке с усилителями, как это было ранее», — замечает пресс-служба КАМАЗа.

До конца июня 2022 года КАМАЗ планирует освоить выпуск 100 новых моделей рам для всех семейств грузовиков. Ранее сообщалось, что КАМАЗ, несмотря на санкции, продолжает выпуск грузовиков с кабинами Mercedes-Benz — из складских запасов деталей. До конца июня компания соберет 346 единиц тягачей K4 и 77 тягачей K5.