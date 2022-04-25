Дилеры попросили увеличить срок гарантийного ремонта автомобилей — журнал За рулем

Дилеры попросили увеличить срок гарантийного ремонта автомобилей

Ранее сроки восстановительного ремонта просили увеличить автостраховщики.

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Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) попросила продлить сроки гарантийного ремонта. Сейчас максимальный срок гарантийного ремонта установлен законом «О защите прав потребителей» и составляет 45 дней. Дилеры опасаются потребительского экстремизма — если не удастся отремонтировать машину в срок, придется отвечать за это штрафами и пенями. А из-за дефицита запчастей соблюсти установленные сроки довольно сложно.

Но провести изменения не так-то просто, как и в случае со сроками ремонта по ОСАГО — там тоже потребуется внести изменения в закон. Напомним, страховые компании обращались в Банк России с предложением увеличить сроки восстановительного ремонта по ОСАГО с нынешних 30 до 60 дней.

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Кроме того, РСА предлагал проводить ремонт подержанными запчастями, чтобы как-то решить проблему, но Банк России против этого категорически возразил. Насчет увеличения сроков ремонта пока никакой информации нет, пишет «Российская газета».

По действующим нормам, сложности с поставкой нужной запчасти не должны волновать автовладельцев. Гарантийный ремонт должен быть произведен в сроки, установленные договором, в случае с дилерами — не более 45 дней, восстановительный ремонт по ОСАГО — в течение 30 дней. И дилеры, и страховщики опасаются вала обращений в суды.

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В среде дилеров говорят, что продление сроков гарантийного ремонта — своевременная и необходимая мера не только для дилеров, но и отрасли в целом. Так, только в конце апреля официальные сервисы начали получать запчасти, которые заказывали в начале марта.

Решить проблему мог бы параллельный импорт. Но хотя Минпромторг недавно обнародовал список товаров, подлежащих ввозу без согласия правообладателей, ясности с этим до конца нет, цепочки поставок еще в стадии формирования.

Фото: Depositphotos

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