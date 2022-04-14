ЦБ предложил по-новому считать стоимость ремонта по ОСАГО

Ремонт предлагают рассчитывать с учетом цен аналогов оригинальных запчастей.

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Банк России предложил временно рассчитывать стоимость ремонта по ОСАГО с учетом цен аналогов оригинальных запчастей, сообщила пресс-служба регулятора. Это временная мера, и предлагают ее из-за «высокой неопределенности стоимости оригинальных запчастей и проблем с их доступностью».

Выплата по ОСАГО будет считаться таким образом в отношении транспортных средств производителей из недружественных государств. Для автомобилей производителей из стран, которые не вводили санкции против России, стоимость ремонта по-прежнему будет рассчитываться с учетом цен оригинальных запчастей, а при их отсутствии на рынке — на основе цен аналогов.

Позиция РСА

Страховщики идею ЦБ одобрили, отметив, что это позволит сдержать рост стоимости полисов обязательной «автогражданки».

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Некоторые автопроизводители ушли из России, что сделало оригинальные запчасти для их машин или вообще недоступными в России, или неоправданно дорогими. Но на рынке есть большой выбор автокомпонентов, не уступающих по качеству оригинальным. Их порой даже выпускают на тех же заводах, на том же оборудовании и с теми же стандартами качества.

«Например, одно и то же лобовое стекло, которое производится на Борском стекольном заводе в Нижегородской области, до санкций с отметкой автопроизводителя стоило 25 тысяч рублей, а без отметки — 10 тысяч рублей. А после введения санкций оригинал или стало вовсе невозможно производить, или он стал дороже в несколько раз», — пояснил президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

В средних ценах справочников запчастей сейчас учитываются цены как на оригинальные, так и на неоригинальные запчасти.

Активизировались страховые мошенники, оформляющие фальшивые ОСАГО.



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