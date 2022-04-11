Водителям могут разрешить покидать место аварии

Эксперимент пройдет в столичном регионе.

В Москве планируется провести эксперимент: водителям, попавшим в ДТП, позволят в нарушение правил оставить место аварии. Такой сценарий предусмотрен в рамках борьбы с «повторными» ДТП — наездами на людей и автомобили во время оформления аварии. Восстановить картину произошедшего можно будет по камерам видеонаблюдения, сообщает «Коммерсант».

Проблему «повторных» ДТП в Москве пытаются решить уже несколько лет. По оценкам экспертного центра Probok.net, только в столице в таких обстоятельствах ежегодно гибнет 25–40 человек.

Сейчас ПДД обязывают водителя при аварии немедленно остановить машину, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. Если нет погибших и пострадавших, можно покинуть место аварии, сфотографировав поврежденные транспортные средства.

В рамках пилотного проекта предполагается разрешить водителю после аварии на крупных магистралях сразу съехать с проезжей части, убедившись в отсутствии пострадавших. Фото- и видеоматериалы с камер можно получить позднее, а то, что участники ДТП быстро покинут проезжую часть, позволит избежать жертв, а также повысить пропускную способность в среднем на 50%.

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Эксперимент планируют проводить на МКАДе, Третьем транспортном кольце, хордах и Центральной кольцевой автодороге. Если его признают удачным, за этим последуют соответствующие изменения в ПДД.

Однако эксперты говорят, что возникнет правовая неопределенность — допустим, водитель в рамках «пилота» оставит место ДТП, но страховая может придраться и отказать в выплате. Более того, статья 12.27 КоАП «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием» предусматривает лишение прав на срок до полутора лет или административный арест. Поэтому «пилот» необходимо каким-то образом подкрепить юридической гарантией.

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