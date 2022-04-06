Взбодрились страховые мошенники, оформляющие фальшивое ОСАГО

Зафиксирован всплеск активности по созданию фишинговых сайтов страховщиков ОСАГО, сообщил Всероссийский союз страховщиков (ВСС).

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Страховщики предупредили об активизации мошенников, создающих поддельные (фишинговые) сайты, имитирующие подлинные сайты автостраховщиков, для незаконного сбора платежей за приобретение или продление полисов ОСАГО, сообщил вице-президент ВСС Сергей Ефремов, сообщает «Финмаркет».

Недавно клиентам нескольких крупных страховых компаний пришли sms-сообщения с предложениями перезаключить договор страхования или продлить его, при этом давалась ссылка на поддельный сайт. Страховщики предупреждают клиентов, что нужно очень внимательно относиться к оформлению договоров ОСАГО онлайн.

Еще одной проблемой в онлайн-страховании остается практика заключения договора ОСАГО по заниженной цене, что достигается искажением данных при оформлении онлайн-договора.

Псевдополисы

То есть посредники предлагают заключить договор ОСАГО за 1–1,5 тыс. рублей в интернете с предупреждением, что в страховую компанию за выплатой обращаться нельзя. Этот договор заключается для того, чтобы провести регистрацию транспортного средства, и формально полис будет числиться в информационной системе РСА. При проверке инспектора ДПС соответствующая запись в системе АИС ОСАГО будет, и вопросов у него не вызовет.

Но в случае аварии, если у пострадавшего полноценный полис ОСАГО, а виновник аварии имеет полис, зарегистрированный в системе, но оформленный на иное ТС или с неправильными коэффициентами (что дает страховщику право отказать в выплате), получить возмещение ущерба от владельца поддельного полиса ОСАГО удастся только по суду. Это будет компенсация именно от человека, а не страховая выплата. Если же происходит наоборот: пострадавший имеет поддельный полис, а виновник ДТП — честный полис ОСАГО, пострадавший получит возмещение от автостраховщика в полном объеме. Вот так несправедливо это работает.

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Полисы с искаженными данными в 95% случаев остаются невыявленными, потому что, по статистике ЦБ, частота наступления страхового события по ОСАГО составляет всего 5,48% (по данным за 2021 год).

Число заключенных в электронном виде договоров ОСАГО с недостоверными сведениями на сегодняшний день составляет не менее 1,1 млн (около 3% рынка ОСАГО), а ущерб автовладельцев (присвоение средств страхователей) и страховщиков (недополученные страховые премии) от противоправной деятельности в сфере электронного ОСАГО составляет не менее 4,2 млрд рублей, показывает статистика ВСС.