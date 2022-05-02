Доставщик забыл поставить авто на ручник. Его спас клиент — журнал За рулем

Доставщик забыл поставить авто на ручник. Его спас клиент

Современные гаджеты порой сбивают с толку, но иногда и помогают избежать аварий.

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Автор видео из Нью-Гемпшире (США) рассказывает, что сделал онлайн-заказ и при доставке водитель забыл поставить машину на стоянку. «Бро, я думаю, что твоя машина уезжает», — спокойно сообщил он доставщику по домофону, когда тот через приложение оформлял завершение заказа. Рассеянный доставщик бросился ее ловить. Когда покупатель вышел на улицу, машина едва не врезалась в фонарный столб.

Оказалось, клиент через приложение увидел, что автомобиль начал движение, но поскольку доставщик стоял у него под дверью, это его удивило.

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К счастью, это тот случай, когда машину вовремя удалось поймать, никто не пострадал. Стороны пожелали друг другу удачного дня, а забавную сценку запечатлела придомовая видеокамера.

Видео: YouTube

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