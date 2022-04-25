ГИБДД объяснила, почему продлили срок действия в/у

При замене данных водителя или появлении медицинских ограничений менять права — обязательно.

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МВД России разъяснило решение федерального правительства об автоматическом продлении срока действия водительских удостоверений, действие которых истекает с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023-го. Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства, норма касается только национальных водительских удостоверений и не затрагивает международные, кроме того, продленный срок действия работает только на территории России.

«В случае необходимости управления транспортным средством за рубежом необходимо поменять водительское удостоверение», — цитирует представителя МВД информагентство.

Также приводится ряд условий, при которых обязательно нужно поменять удостоверение: если изменились данные водителя, появились медицинские ограничения на управление транспортом или само удостоверение утрачено либо повреждено. В этих случаях записаться на выдачу прав можно через портал госуслуг, МФЦ или обратиться в подразделение Госавтоинспекции.

12 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство решило автоматически продлить на три года срок действия удостоверений, которые истекают в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года. Это послабление касается как водителей личных автомобилей, так и тех, кто использует машины для работы.

Продление прав — это одна из мер помощи российской экономике в условиях санкций, подчеркивалось на сайте правительства. Она также будет способствовать снижению рисков новой волны распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, стандартный срок действия национального водительского удостоверения в России — 10 лет, международного водительского удостоверения — 3 года, но не более срока действия национального в/у.