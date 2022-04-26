Россия наладит поставки автомобильных комплектующих из Узбекистана

Глава Минпромторга Денис Мантуров в понедельник встретился в Ташкенте с президентом Узбекистана Шавкат Мирзиёевым. Стороны рассмотрели вопросы расширения узбекско-российского сотрудничества.
«В фокусе — увеличение объемов взаимного товарооборота, реализация инвестиционных программ и продвижение новых проектов локализации, кооперация регионов двух стран», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Узбекистана.
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С 25 по 27 апреля в Ташкенте проходит международная промышленная выставка «Иннопром. Центральная Азия». На форуме Мантуров, в частности, заявил, что Россия видит перспективы сотрудничества с Узбекистаном в области фармацевтики, автопрома, удобрений, сельскохозяйственного и пищевого машиностроения.
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«Мы заинтересованы в приобретении комплектующих у непосредственных производителей автокомпонентов в Узбекистане. Они могут быть поставлены многим нашим предприятиям — не только АВТОВАЗу», — сказал глава Минпромторга Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия 24».
Напомним, российские автозаводы приостановили работу из-за нехватки комплектующих на фоне санкций.
- АВТОВАЗ начал постепенный запуск производственных процессов после выхода компании из корпоративного отпуска.
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