Mazda уйдет в затяжной отпуск

Сборку автомобилей Mazda на Дальнем Востоке остановят почти на весь май.

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Расположенный во Владивостоке завод Mazda Sollers в мае уйдет в продолжительный корпоративный отпуск, об этом сообщило агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу компании.

Оплачиваемый отдых для сотрудников предприятия будет длиться с 4 по 6 и с 11 по 18 мая.

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Mazda Sollers — одно из немногих предприятий автопрома в России, которое продолжает ритмичный выпуск иномарок, несмотря на санкции. Другие — это завод Haval в Тульской области и «Автотор» в Калининграде. Кроме того, производство автомобилей Renault в Тольятти с 26 апреля перезапустил АВТОВАЗ.

Автозавод во Владивостоке является совместным предприятием Mazda Motor и Sollers, доли партнеров в нем поделены в пропорции 50:50. Ежегодно завод может выпускать до 100 тысяч автомобилей и до 50 тысяч двигателей. Производственная программа предприятия включает полноразмерный внедорожник CX-9, кроссовер CX-5, седан Mazda6, а также 2,0-литровые бензиновые двигатели Mazda SkyActiv-G.