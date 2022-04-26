Ульяновский автозавод приостановит выпуск машин со 2 по 15 мая включительно.

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Причина простоя — корпоративный отпуск, который решили совместить с майскими праздниками. Об этом изданию «За рулем» рассказали в пресс-службе УАЗа.

«УАЗ объявит корпоративный отпуск на шесть рабочих дней в первой половине мая: с 4 по 6 и с 11 по 13 мая. На время государственных праздников и отпуска отгрузка автомобилей будет осуществляться в плановом порядке», — сообщили корреспонденту «За рулем» в пресс-службе компании.

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В период «отдыха» автосборочного конвейера на предприятии проведут весеннюю кампанию по профилактике и ремонту оборудования.

Заметим, УАЗ оказался одним из наиболее устойчивых отечественных автопроизводителей в условиях ужесточенных антироссийских санкций — последние два месяца выпуск внедорожников и легких коммерческих автомобилей велся относительно ритмично.

Напомним, одновременно с УАЗом в отпуск уйдет и другое автопроизводство холдинга Sollers — это владивостокский завод Mazda-Sollers, который делает седаны Mazda6, кроссоверы Mazda CX-5 и CX-9, а также двигатели Mazda Skyactiv-G. Mazda-Sollers будет отдыхать до 18 мая.