Нарушителей ПДД хотят амнистировать

Фракция ЛДПР подготовила для внесения в Госдуму новый проект постановления. Он подразумевает амнистию в отношении совершивших нарушения ПДД.
Текст данной инициативы опубликовал в Telegram один из авторов — Ярослав Нилов, возглавляющий комитет Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Пояснительная записка проекта гласит, что постановление позволило бы в условиях санкций «оказать поддержку гражданам, совершившим административные правонарушения в области дорожного движения, не представляющие существенной общественной опасности, включая сохранение их денежных средств».
В перечень нарушений, подпадающих под амнистию, не будут включены серьезные проступки, как, например, управление машиной в состоянии опьянения или передача авто нетрезвому водителю, а также невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования, уточняет ТАСС. Вместе с тем, конкретного списка «не представляющих опасности» нарушений пока нет.
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