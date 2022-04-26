Нарушителей ПДД хотят амнистировать

Больше не нужно наказывать «за административные правонарушения, не представляющие существенной общественной опасности», считают авторы проекта.

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Фракция ЛДПР подготовила для внесения в Госдуму новый проект постановления. Он подразумевает амнистию в отношении совершивших нарушения ПДД.

Текст данной инициативы опубликовал в Telegram один из авторов — Ярослав Нилов, возглавляющий комитет Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Пояснительная записка проекта гласит, что постановление позволило бы в условиях санкций «оказать поддержку гражданам, совершившим административные правонарушения в области дорожного движения, не представляющие существенной общественной опасности, включая сохранение их денежных средств».

В перечень нарушений, подпадающих под амнистию, не будут включены серьезные проступки, как, например, управление машиной в состоянии опьянения или передача авто нетрезвому водителю, а также невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования, уточняет ТАСС. Вместе с тем, конкретного списка «не представляющих опасности» нарушений пока нет.

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Проект предполагает, что исполнение постановлений по таким административным наказаниям будет прекращено. Также предлагается не начинать производство, а уже начатое до дня вступления постановления в силу — прекратить. Также авторы инициативы хотят отменить срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.

В апреле Россия и Беларусь договорились о взаимном признании нарушений ПДД.

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