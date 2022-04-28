Россияне получили возможность стать героями (и выучить ПДД)

В финале испытания вы узнаете, кто вы во вселенной Правил дорожного движения — Герой или Монстр.

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ГИБДД и АНО «Национальные приоритеты» разработали онлайн-тренажер проверки знаний правил дорожного движения. Интерактивный тест «Легенды дорог» опубликован на сайте национальныепроекты.рф и пользоваться им могут все без исключения водители и пешеходы. В Госавтоинспекции отмечают, что задания ориентированы на широкую аудиторию, охватывают основные положения Правил и весьма интересны для выполнения.

«В основе вопросов теста — смоделированные ситуации, с которыми ежедневно сталкивается каждый участник дорожного движения. Вопросы и ответы на задания позволяют вспомнить основы безопасного перехода проезжей части дороги, проезда перекрестков, движения вблизи трамвайных остановок и многое другое. Яркая форма подачи материала облегчает повторение и усвоение знаний, необходимых для безопасного участия в дорожном движении», — рассказал заместитель начальника ГУОБДД МВД России генерал-майор полиции Олег Понарьин.

Это первый вопрос теста, если проходить его за водителя: вы подъезжаете к нерегулируемому пешеходному переходу на дороге с двумя полосами движения в каждом направлении и видите, что автомобиль справа от вас остановился — что вы сделаете?

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В результате прохождения теста можно будет узнать, кто вы во «вселенной ПДД» — Герой или Монстр. В финале испытания пользователь получает карточку-статус с персонажем, который отражает ваш текущий уровень знаний Правил. Карточка ярко выглядит, ею можно делиться в соцсетях.

Этот «супергеройский» тест несет на себе довольно серьезную задачу: он создан в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Одна из целей проекта — к 2030 году добиться снижения смертности на дорогах в 3,5 раза.

Фото: АНО «Национальные приоритеты»