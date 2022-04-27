АВТОВАЗ планирует остановить производство Lada Vesta

По предварительным данным - как минимум до осени. Другие модели начнут выпускать в июне, а после майских праздников в простое окажутся все конвейеры автогиганта.

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По неофициальным данным, на последние апрельские дни на заводе Lada Ижевск запланированы к выпуску около 800 экземпляров семейства Lada Vesta (из них небольшое количество машин — в обновленной версии), но вскоре вслед за этим предприятие отправится в длительный простой. Как сообщает Avtograd News со ссылкой на собственные источники, завод не возобновит работу после майских праздников и простоит как минимум до осени.

Завод АВТОВАЗ в Тольятти, по данным источника, также не запустится после отдыха в мае. Конвейеры заработают лишь в июне, и то в ограниченных объемах. В первый летний месяц на тольяттинской площадке запланированы к выпуску модели Granta, Largus и семейство Niva. Часть машин будут собирать уже в упрощенных комплектациях.

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Кроме того, источник пишет о вероятном переносе производства с площадей завода Renault Россия (Москва) и Lada Ижевск на основную площадку АВТОВАЗа в Тольятти. Предполагается, что эта мера позволит избежать финансовых затрат на доставке узлов и агрегатов в другие регионы.

В случае передачи доли Renault в структуре АВТОВАЗа иному собственнику на московском заводе французского бренда будут выпускать другие автомобили.

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Фото: АВТОВАЗ