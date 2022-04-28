Выяснилось, что траты россиян за год выросли вдвое.

Эксперты выяснили, сколько российские водители тратят на содержание и обслуживание личного автомобиля и что им обходится дороже всего.

Если годом ранее большая часть российских автовладельцев тратила на автомобиль до 5 тысяч рублей в месяц (42% опрошенных), в этом году 51% водителей назвали сумму уже в 5–10 тысяч рублей, по сравнению с 19% годом ранее, отмечают аналитики РГС Банка и банка «Открытие».

При этом 22% опрошенных в этом году все же укладываются в сумму до 5 тыс. рублей при ежемесячных тратах на автомобиль (с учетом топлива, страховок, техобслуживания, штрафов и прочих статей расходов.

Еще 18% автолюбителей в этом году тратили на автомобиль от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, в 2021-м в эту сумму укладывались 11% автовладельцев.

Свыше 15 тыс. рублей в месяц на обслуживание машины расходовали в этом году всего 9% российских водителей по сравнению с 28% годом ранее: то есть обеспеченные автовладельцы оптимизировались и «шиковать» стали меньше.

Материалы по теме Рынок лихорадит! На каких шинах нам теперь придется ездить?

Меньше других тратят на содержание автомобиля люди старше 55 лет (до 5 тыс. рублей — 27%).

На что тратим?

Среди наиболее затратных статей бюджета на автомобиль автовладельцы назвали:

топливо — 68% респондентов (годом ранее — 53%)

ремонт машины — 53%

сервисное обслуживание — 26% автолюбителей.

ОСАГО — 17%

налоги — 16%

дополнительное страхование — 10%

штрафы — 6%

парковки — 5%

оплата места в гараже — 4%.

Мужчины чаще женщин указывали топливо основной статьей трат на автомобиль — 72% и 64% соответственно. Чем старше опрошенные, тем чаще они указывают среди основных расходов покупку бензина и реже — ремонт. Старшее поколение в массе своей эксплуатирует технику попроще, и ее ремонт оказывается дешевле, даже если она ломается чаще.

Поставки автомобильных комплектующих обещают наладить из Узбекистана.

«За рулем» можно читать и в Viber .

Фото: Depositphotos