Во сколько теперь обходится обслуживание автомобиля — исследование — журнал За рулем

Во сколько теперь обходится обслуживание автомобиля — исследование

Выяснилось, что траты россиян за год выросли вдвое.

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Эксперты выяснили, сколько российские водители тратят на содержание и обслуживание личного автомобиля и что им обходится дороже всего.

Если годом ранее большая часть российских автовладельцев тратила на автомобиль до 5 тысяч рублей в месяц (42% опрошенных), в этом году 51% водителей назвали сумму уже в 5–10 тысяч рублей, по сравнению с 19% годом ранее, отмечают аналитики РГС Банка и банка «Открытие».

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При этом 22% опрошенных в этом году все же укладываются в сумму до 5 тыс. рублей при ежемесячных тратах на автомобиль (с учетом топлива, страховок, техобслуживания, штрафов и прочих статей расходов.

Еще 18% автолюбителей в этом году тратили на автомобиль от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, в 2021-м в эту сумму укладывались 11% автовладельцев.

Свыше 15 тыс. рублей в месяц на обслуживание машины расходовали в этом году всего 9% российских водителей по сравнению с 28% годом ранее: то есть обеспеченные автовладельцы оптимизировались и «шиковать» стали меньше.

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Меньше других тратят на содержание автомобиля люди старше 55 лет (до 5 тыс. рублей — 27%).

На что тратим?

Среди наиболее затратных статей бюджета на автомобиль автовладельцы назвали:

  • топливо — 68% респондентов (годом ранее — 53%)
  • ремонт машины — 53%
  • сервисное обслуживание — 26% автолюбителей.
  • ОСАГО — 17%
  • налоги — 16%
  • дополнительное страхование — 10%
  • штрафы — 6% 
  • парковки — 5%
  • оплата места в гараже — 4%.

Мужчины чаще женщин указывали топливо основной статьей трат на автомобиль — 72% и 64% соответственно. Чем старше опрошенные, тем чаще они указывают среди основных расходов покупку бензина и реже — ремонт. Старшее поколение в массе своей эксплуатирует технику попроще, и ее ремонт оказывается дешевле, даже если она ломается чаще.

Фото: Depositphotos

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