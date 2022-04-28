В России количество угонов выросло на 20% — из-за дефицита запчастей — журнал За рулем

В России количество угонов выросло на 20% — из-за дефицита запчастей

При этом число угонов застрахованных по каско моделей — на 10%.

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На 10% выросло число угонов автомобилей в первом квартале 2022 года, сообщил заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов.

Речь идет только о застрахованных по риску «угон» по каско автомобилях: всего злоумышленники с января по март похитили 264 шт. (+10% к АППГ).

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Однако, согласно имеющимся у него данным от МВД России, общее количество угонов в России возросло сразу на 20%. Чаще всего машины угоняют под разбор, на запчасти для ремонта.

Особый интерес угонщики проявляют к массовым моделям, таким как Hyundai Santa Fe и Hyundai Sonata.

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Уже начались проблемы с каршеринговыми автомобилями, с них срезают катализаторы, чтобы потом реализовать за 30–50 тысяч рублей.

С автомобилей подороже воруют фары, зеркала и навесное оборудование. Причем ситуация к лету будет ухудшаться, пока же на сервисах еще есть некоторый запас запчастей для ремонта. Сергей Ефремов отметил, что страховщики будут переформатировать продукты в автостраховании. В первую очередь, они захотят обезопасить массовый сегмент.

Фото: Depositphotos

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