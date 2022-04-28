При этом число угонов застрахованных по каско моделей — на 10%.

На 10% выросло число угонов автомобилей в первом квартале 2022 года, сообщил заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов.



Речь идет только о застрахованных по риску «угон» по каско автомобилях: всего злоумышленники с января по март похитили 264 шт. (+10% к АППГ).





Однако, согласно имеющимся у него данным от МВД России, общее количество угонов в России возросло сразу на 20%. Чаще всего машины угоняют под разбор, на запчасти для ремонта.

Особый интерес угонщики проявляют к массовым моделям, таким как Hyundai Santa Fe и Hyundai Sonata.

Материалы по теме Названы автомобили, которыми не интересуются угонщики

Уже начались проблемы с каршеринговыми автомобилями, с них срезают катализаторы, чтобы потом реализовать за 30–50 тысяч рублей.

С автомобилей подороже воруют фары, зеркала и навесное оборудование. Причем ситуация к лету будет ухудшаться, пока же на сервисах еще есть некоторый запас запчастей для ремонта. Сергей Ефремов отметил, что страховщики будут переформатировать продукты в автостраховании. В первую очередь, они захотят обезопасить массовый сегмент.

Фото: Depositphotos