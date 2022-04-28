Страховка «китайца» обойдется дешевле, чем «европейца»

Причем намного: на 43% — без франшизы и на 39% — с франшизой.

Эксперты подсчитали, выгодно ли автолюбителям пересаживаться на машины из Поднебесной с точки зрения страхования. Оказалось, что оформление полиса каско на китайский автомобиль на 43% дешевле, чем на европейские и привычные азиатские марки.

В среднем, страховка для «китайца» обойдется автолюбителю в 73 тыс. руб., а для «европейца» или «корейца» — в 128 тыс. рублей. При оформлении полиса с франшизой 30 тыс. руб. разница составит 39%.

В плане аварийности — у «европейцев» средняя частота убытков по каско составляет 36%, а у «китайцев» — 32%. В случае попадания в ДТП «европейцы» страдают меньше. Средний убыток у них равен 100 тыс. руб., а у вторых — 107 тыс. руб.

Исследование составлено с учетом европейских и азиатских автомобилей: Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Skoda Kodiaq, Mazda CX-5, Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander, Kia Sorento, Hyundai Santa Fe и Hyundai Tucson, Subaru Forester, Nissan Qashqai, Hyundai Creta, а также представители китайского автопрома: Chery Tiggo 7 Pro и Chery Tiggo 8, Haval F7, Geely Coolray, Haval Jolion, Geely Atlas, Chery Tiggo 8 Pro, Haval H9, Changan CS35 Plus, Changan CS75 FL.

Материалы по теме Использование б/у запчастей при ремонте автомобиля — ЦБ против

Каско для этого примера рассчитано для женатого мужчины 35 лет, с двумя несовершеннолетними детьми и стажем вождения более 5 лет. Машина мощностью 170 л.с. взята в кредит на 5 лет, у нее отсутствует спутниковая противоугонка, год производства и начало эксплуатации — 2022; количество водителей ограничено.

Фото: Depositphotos