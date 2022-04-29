Власти рассказали, что произойдет с техосмотром в ближайшие 2 года — журнал За рулем

Власти рассказали, что произойдет с техосмотром в ближайшие 2 года

Некоторые подробности реформы техосмотра обнародовали Росаккредитация и МВД РФ.

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Правительство в очередной раз собирается реформировать техосмотр. Так, полномочия по аккредитации 2,2 тыс. операторов ТО перейдут из Российского союза автостраховщиков (РСА) к Росаккредитации. Эти поправки дорабатываются в правительстве, пишет «КоммерсантЪ».

В Росаккредитации пообещали, что служба не будет никому усложнять жизнь и работу с операторами максимально цифровизируют.

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Вполне возможно, что проверки бизнеса будут только документарными (сейчас РСА выезжает на пункты ТО), а действующий тариф на аккредитацию, вполне возможно, увеличат — сегодня он составляет 49 тыс. рублей.

В МВД пообещали, что станут пристальнее следить за мошенниками, то есть теми, кто оформляет ТО без предоставления авто. Еще в 2020 году операторов обязали фотографировать машины на пунктах, загружая снимки в Единую информационную систему технического осмотра (ЕАИСТО). Таким образом власти пытались бороться с распространенной практикой покупки диагностической карты. Но мошенники с помощью фотошопа быстро научились добавлять автомобили в интерьер пунктов ТО.

Тогда появилось требование фотографировать еще и экспертов, проводящих диагностику. Но мошенники с помощью фотошопа справились и с этим. Обсуждается вопрос об отключении от ЕАИСТО операторов, которых более двух раз поймали на оформлении техосмотра без проверки машины.

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В полиции понимают, что ЕАИСТО несовершенна, но эффективно отсеивать «фейковые» карты сейчас невозможно.

Также должно насторожить, если в небольшом пункте ТО оформляют по 300–400 диагностических карт в день. Значит, машины не проверяют, там просто выписывают бумаги.

Нововведения планируют внедрить не раньше 2023 года, когда должен заработать законопроект о передаче полномочий Росаккредитации. Пока операторы продолжают работать с РСА.

Фото: Depositphotos

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