8 новых обязанностей инспекторов ГИБДД

Будьте внимательны — они уже прописаны в инструкции по надзору за дорожным движением и скоро должны вступить в силу.

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На сайте regulation.gov.ru появился новый проект порядка по надзору за дорожным движением. Эти правила не менялись пять лет и уже успели устареть.

«Порядок разработан с учетом анализа проблемных вопросов, возникающих при осуществлении надзора за соблюдением участниками движения требований законодательства, а также предложений подразделений Госавтоинспекции на региональном уровне», — говорится в пояснительной записке к проекту.

1. Главное изменение, по сравнению с предыдущими проектами, — отказ от идеи скрытого патрулирования, при котором инспекторы могли работать в гражданской одежде на машинах без цветографических схем, оформляя при этом протоколы. В новой редакции инспекторы в штатском могут следить за дорожным движением, но информацию о нарушителях они должны передавать нарядам ДПС в форме и на служебных автомобилях, которые и будут оформлять протокол.

2. При этом появилось важное уточнение: следя за дорожным движением на гражданском автомобиле, инспекторам запрещено «совершать действия, вынуждающие участников движения нарушать ПДД».

3. Также инспекторы, как и все полицейские, получают право вскрывать автомобили ради безопасности граждан и в случае массовых беспорядков, чрезвычайных ситуаций, при опасности терактов и задержании подозреваемых.

4. Еще в документе появился запрет на использование инспекторами телефонов водителей.

5. Что касается документов на проведение рейдов, то ознакомиться с ними водители теперь могут только в подразделении ГИБДД, а не на дороге.

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6. Во время эвакуации автомобиля инспектор обязан находиться возле него до тех пор, пока эвакуатор не погрузит транспортное средство и не начнет движение. Это нужно для того, чтобы вдруг вернувшийся владелец мог забрать свою машину с эвакуатора.

7. При отстранении водителя от управления транспортным средством вне населенного пункта инспекторы обязаны «оказать содействие» нарушителю, чтобы он мог добраться до ближайшего города.

8. Вводится прямой запрет (а не предписание воздержаться) на любые высказывания дискриминационного или предвзятого характера в адрес водителя и пассажиров.

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Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС