Ford и Mazda остались без запчастей

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В отчете российского представительства компании Sollers говорится о невозможности поставок запчастей, комплектующих и расходников для автомобилей марок Ford и Mazda:
«В результате изменений геополитической ситуации возникают сложности с поставками импортных компонентов, — цитируют сообщение „Известия“. — В связи с этим приостановлены поставки комплектующих на совместные предприятия Sollers Ford и Mazda Sollers».
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В компании подчеркнули, что прекращение поставок не связано с санкциями против России.
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Напомним, что «Соллерс Авто» — это российская компания, сотрудничающая с Ford и Mazda, выпускающая на территории нашей страны автомобили этих марок и занимающаяся их дистрибуцией.
Аналогичные проблемы есть и у многих других автопроизводителей. Эксперты ожидают, что ситуация с поставками в Россию автозапчастей наладятся в течение двух-трех месяцев, когда будут выстроены новые логистические цепочки.
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Фото: Соллерс