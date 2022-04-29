На Автоторе будут собирать авто из «дружественных» стран

Переход на выпуск новых автомобилей займет три-четыре месяца.

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Калининградский «Автотор» имеет предварительные договоренности о сборке автомобилей из дружественных и нейтральных для России стран — ими компания может занять свои недозагруженные мощности, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

«Перерыв [в производстве], несомненно, будет, но уже есть предварительные договоренности <…> с рядом компаний из тех стран, которые не вводили санкции в отношении РФ, о том, чтобы производить на мощностях „Автотора“ автомобили», — цитирует Алиханова информагентство.

Пока названия компаний, с которыми провел переговоры «Автотор», держат в секрете.

Ранее сообщалось, что с 1 по 22 мая «Автотор» отправит в корпоративный отпуск производство автомобилей Hyundai и Kia.

Выпуск BMW в Калининграде на неопределенное время остановили еще в начале марта по инициативе немецкой стороны.

С марта сборка Hyundai и Kia на «Автоторе» страдает из-за нехватки электронных компонентов — южнокорейские компании из-за опасений попасть под санкции США перестали их отгружать.

К тем странам, которые являются для России дружественными или нейтральными и при этом имеют собственный автопром, относятся в первую очередь Китай, Индия, Иран и Вьетнам.