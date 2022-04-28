«Автотор» остановит выпуск Hyundai и Kia на три недели

Дефицит ряда популярных моделей корейских брендов в России обострится.

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Калининградская компания «Автотор» приостановит производство легковых автомобилей Hyundai и Kia на три недели — с 1 по 22 мая, об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Работникам указанный период оформят как оплачиваемый отпуск. При этом в обычном режиме продолжат работать те подразделения, которые поддерживают жизнеобеспечение производственной инфраструктуры. Без остановок будут вести строительство новых производственных объектов в рамках обязательств «Автотора» по специальному инвестиционному контракту. Кроме того, в мае продолжится работа по подготовке выпуска собственных электромобилей (пилотную партию намерены изготовить в конце 2023 года).

Длительная остановка конвейеров «Автотора», очевидно, обострит дефицит на рынке ряда популярных моделей Hyundai и Kia. Производство BMW в Калининграде приостановили на неопределенное время по инициативе немецкой стороны еще в начале марта 2022 года.

В середине апреля в интервью журналу Forbes глава «Автотора» Владимир Щербаков рассказал, что в связи с ужесточением антироссийских санкций компания оказалась в сложном положении — стоимость доставки морских контейнеров с машинокомплектами из Южной Кореи возросла в 4–5 раз. Кроме того, корейцы отказались отгружать ряд электронных компонентов — из-за чего партии автомобилей сходят недоукомплектованными, впоследствии компании приходится для них «доставать» дефицитные детали обходными путями (таким образом, машины дособирают). Темп сборки автомобилей на «Автоторе» сейчас составляет 300 единиц в сутки, это в три раза меньше, чем было в начале года.