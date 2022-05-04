РГС Банк слился с банком «Открытие»

Автомобильное направление банков продолжится под брендом «Открытие Авто».

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РГС Банк юридически присоединился к банку «Открытие», а слияние информационных систем банков произойдет до конца 2022 года.

Реорганизация сетей отделений двух кредитных организаций уже завершена: классическая сеть отделений РГС Банка присоединена к сети «Открытие», а сеть удаленных точек продаж РГС Банка в автосалонах (более 700) продолжит функционировать в прежнем формате под брендом «Открытие».

Клиенты РГС Банка могут не волноваться, все заключенные ранее договора и обязательства сохраняют силу и не потребуют перезаключения. Зато теперь клиентам РГС Банка теперь доступны все сервисы и услуги банка «Открытие».

За последние три года РГС Банк проделал большую работу: вошел в топ-50 банков России по активам, в топ-25 банков по розничному кредитному портфелю, в топ-5 по портфелю и топ-3 по выдачам автокредитов, в том числе стал лидером в сегменте продаж кредитов на автомобили с пробегом.

Автобизнес продолжит развитие в рамках группы, но уже под брендом «Открытие Авто». Возглавит направление Марина Дембицкая, ранее занимавшая пост члена правления, директора по развитию розничного бизнеса РГС Банка.

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Президент и председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов отметил, что автобизнес остается одним из важных направлений деятельности группы банка «Открытие».

Команде автобизнеса предстоит укреплять лидирующие позиции на рынке автокредитования, наращивать клиентский портфель автодилеров и автопроизводителей и совершенствовать цифровой бизнес.

Каким видом кредита лучше воспользоваться покупателям автомобилей? Ответ и подробный анализ различных способов стать автовладельцем вы найдете здесь.

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