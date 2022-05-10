Эксперты изучили, какие автомобили имеют самые высокие оценки среди автовладельцев на основании отзывов с ведущих международных сайтов Parkers, HonestJohn, Autotrader и Edmunds.

Материалы по теме На каких автомобилях продпочитают ездить новички? Исследование

Глобальный индекс моделей, которыми довольны их владельцы, составила международная онлайн платформа по обучению вождению Zutobi.

Общая оценка рассчитывалась как среднее значение оценок, взятых с каждого сайта отзывов.

Наибольшее удовлетворение от своих транспортных средств, испытывают владельцы:

1. Tesla Model 3 — средний рейтинг 4,53. Неслучайно Model 3 является самым продаваемым автомобилем Tesla и одним из лучших в мире электромобилей.

2. Volvo XC40 — средний балл 4,5. Модель занимает второе место в нашем списке. Это компактный кроссовер, разработанный с учетом практичности и комфорта, который в 2021 году был одним из самых продаваемых автомобилей в Европе.

3. Ford Puma — средний рейтинг 4,43. Паркетник замыкает тройку лидеров со средней оценкой 4,43. Puma — еще один европейский бестселлер 2021 года. Это доступный пятидверный SUV с привлекательным внешним видом, созданный для того, чтобы получать удовольствие от вождения.

Материалы по теме Ремонт и сервис: чего мы опасаемся и от чего готовы отказаться? Исследование

Любопытно, что мировые настроения по тройке лидеров в точности совпадают с настроениями европейских покупателей. Вышеназванные модели в ЕС занимают те же места и набрали столько же баллов. А вот «десятка» самых достойных совпадает не полностью, поэтому назовем ведущие модели Европы, а скобках приведем данные в целом по миру:

4. Peugeot 208 — 4,4 балла (та же модель — 4,4 балла)

5. Volkswagen Polo — 4,4 балла (та же модель — 4,4 балла)

6. Peugeot 3008 — 4,33 балла (Land Rover Discovery — 4,38 балла)

7. BMW 3 Series — 4,33 балла (Peugeot 3008 — 4,33 балла)

8. Toyota Corolla — 4,33 балла (та же модель — 4,33 балла)

9. Dacia Sandero — 4,13 балла (Mazda CX-5 — 4,3 балла)

10. Mercedes A-Класс — 4,10 балла (BMW 3 Series — 4,25 балла).

При поиске нового автомобиля, будь то ваша десятая покупка или самый первый автомобиль после обучения вождению, просмотр отзывов реальных владельцев — один из лучших способов получить достоверную информацию о транспортном средстве, которое вы рассматриваете, напоминают эксперты.



Фото: Depositphotos