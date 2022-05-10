Глобальный индекс моделей, которыми довольны их владельцы, составила международная онлайн платформа по обучению вождению Zutobi.
Общая оценка рассчитывалась как среднее значение оценок, взятых с каждого сайта отзывов.
Наибольшее удовлетворение от своих транспортных средств, испытывают владельцы:
1. Tesla Model 3 — средний рейтинг 4,53. Неслучайно Model 3 является самым продаваемым автомобилем Tesla и одним из лучших в мире электромобилей.
2. Volvo XC40 — средний балл 4,5. Модель занимает второе место в нашем списке. Это компактный кроссовер, разработанный с учетом практичности и комфорта, который в 2021 году был одним из самых продаваемых автомобилей в Европе.
3. Ford Puma — средний рейтинг 4,43. Паркетник замыкает тройку лидеров со средней оценкой 4,43. Puma — еще один европейский бестселлер 2021 года. Это доступный пятидверный SUV с привлекательным внешним видом, созданный для того, чтобы получать удовольствие от вождения.
Любопытно, что мировые настроения по тройке лидеров в точности совпадают с настроениями европейских покупателей. Вышеназванные модели в ЕС занимают те же места и набрали столько же баллов. А вот «десятка» самых достойных совпадает не полностью, поэтому назовем ведущие модели Европы, а скобках приведем данные в целом по миру:
4. Peugeot 208 — 4,4 балла (та же модель — 4,4 балла)
5. Volkswagen Polo — 4,4 балла (та же модель — 4,4 балла)
6. Peugeot 3008 — 4,33 балла (Land Rover Discovery — 4,38 балла)
7. BMW 3 Series — 4,33 балла (Peugeot 3008 — 4,33 балла)
8. Toyota Corolla — 4,33 балла (та же модель — 4,33 балла)
9. Dacia Sandero — 4,13 балла (Mazda CX-5 — 4,3 балла)
10. Mercedes A-Класс — 4,10 балла (BMW 3 Series — 4,25 балла).
При поиске нового автомобиля, будь то ваша десятая покупка или самый первый автомобиль после обучения вождению, просмотр отзывов реальных владельцев — один из лучших способов получить достоверную информацию о транспортном средстве, которое вы рассматриваете, напоминают эксперты.
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Фото: Depositphotos