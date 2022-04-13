Нам рассказали, какие авто с пробегом стали самыми популярными в марте

Во второй половине марта на рынке автомобилей с пробегом цены у дилеров выросли на 4,9%, у частных и профессиональных продавцов — на 11,5%, такой аналитикой поделились в Авито Авто.
Согласно исследованию, проведенному с 15 по 29 марта 2022 года, самыми продаваемыми моделями на рынке авто с пробегом стали:
- Kia Rio IV
- Volkswagen Polo V
- Hyundai Solaris I
- Kia Rio III
- Lada (ВАЗ) Vesta.
Динамика спроса и предложения
В марте рынок подержанных автомобилей пикового значения достиг 10 марта, а в период с 22 по 29 марта спрос снизился на 10% к предыдущей неделе. На рынке новых автомобилей с 1 марта наблюдался кратный рост спроса, с 5 марта он выровнялся, хотя и остался повышенным. В период с 15 по 29 марта спрос снизился на 36%, вернувшись к докризисному периоду.
Самый заметный рост спроса на авторынке наблюдается в сегментах до 1 млн рублей. Так, с 15 по 29 марта спрос на автомобили стоимостью до 500 тыс. рублей вырос на 38%, а интерес покупателей к сегменту автомобилей стоимостью от 500 тыс. до 1 млн рублей увеличился на 34%.
В первой половине марта во всех регионах России стали реже выставлять авто на продажу, но начиная с 23 марта количество объявлений начало расти. Самый большой рост предложений как от дилеров, так и от частных продавцов был заметен в Москве (+7,3%) и Московской области (+12,7%).
Цены
В период с 14 по 29 марта средние цены на б/у в объявлениях от дилеров выросли на 4,9%. Темпы роста цен у частных продавцов выше — плюс 11,5% по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом.
- Новая Niva Travel или кроссовер с пробегом? Ответ тут.
- «За рулем» можно читать и в Viber.
Фото: Depositphotos