Эксперты выяснили, где россияне предпочитают покупать подержанные автомобили.

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Большая часть опрошенных (75%) готова приобрести авто с пробегом с рук, напрямую у частного лица, показало исследование РГС Банка.

Площадки специализированных сайтов по автотематике выбрали 58% респондентов (можно было выбрать несколько вариантов ответа). 49% автовладельцев не прочь рассмотреть приобретение подержанной машины в салонах автодилеров. По 6% выступили за такие варианты, как аукционы, маркет-плейсы и импорт автомобиля из-за рубежа.

Мужчины охотнее, чем женщины, приобретают автомобиль с рук — 79% и 74% опрошенных соответственно. При этом 62% женщин выбрали покупку подержанных машин на онлайн-платформах по сравнению с 53% мужчин. Кроме того, подобные сайты востребованы молодыми людьми 18–30 лет (65% респондентов). А покупка авто с пробегом из рук в руки ближе всего водителям возрастной категории 46–55 лет (84%).

В Ростове-на-Дону 100% опрошенных автовладельцев готовы купить авто с рук, а в Екатеринбурге только 60% респондентов. Екатеринбуржцы чаще выбирали специализированные сайты по автотематике — 80%.

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В Нижнем Новгороде 70% респондентов предпочли покупку бэушек в салонах официальных дилеров, в Москве любят маркет-плейсы — 14%, в Самаре — аукционы (13%), импорт из-за рубежа предпочитают в Волгограде (12%).

Эксперты отмечают, что, несмотря на еще сильную привычку приобретать авто с рук, рынок становится более цивилизованным. Растет предложение подержанных машин у дилеров и безопасность сделок при онлайн-подборе, в том числе через автомобильные маркет-плейсы и классифайды.

В опросе, проведенном в апреле 2022 года, участвовало 1700 респондентов старше 18 лет, проживающих в городах России с численностью населения более 500 тыс. человек.

Другое исследование показало, что россияне стали экономить: ездить реже и аккуратнее, чтобы не нарваться на дорогостоящий (теперь!) ремонт.



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