Мы стали экономить: водить реже и аккуратнее — журнал За рулем

Мы стали экономить: водить реже и аккуратнее

Проведенное недавно исследование показало, как социально-экономические изменения повлияли на российский автомобильный рынок и поведение автовладельцев.

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«Приветы» глобальной экономики докатились и до российских водителей: большинство стало водить более аккуратно, чтобы снизить вероятность ДТП и последующего ремонта. Об этом свидетельствуют результаты исследования Аналитического центра НАФИ и экспертного центра «Движение без опасности».

В ходе опроса 33% признались, что стали реже пользоваться личным автомобилем, причем москвичи готовы отказываться от него в пользу общественного транспорта чаще жителей других городов (40% против 32%).

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43% планируют сэкономить на приобретении новых шин и техобслуживании — 42%. Больше таких среди молодых водителей 18–24 лет (53%) и автовладельцев-мужчин (46% против 33% среди женщин).

62% ответили, что стали более внимательными на дороге из-за опасений попасть в ДТП. Ведь это тянет за собой ремонт авто (он подорожал) и замену запчастей (при их дефиците). А также рост стоимости ОСАГО на следующий год.

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Гендиректор центра «Движение без опасности» Вадим Мельников отмечает, что выработка новых навыков, экономичное расходование топлива, безопасный стиль вождения позволят снизить износ частей автомобиля, сократят расходы на техобслуживание и ежедневные поездки, сделают дороги безопаснее. Однако покупка неоригинальных запчастей увеличивает риск роста ДТП, вызванных техническими неисправностями транспортного средства. Кроме того, важно учитывать отказ от использования личного транспорта. Это приводит к увеличению нагрузки на общественный транспорт и росту пешеходного трафика.

Всероссийский опрос был проведен в марте. В нем участвовали 1600 человек 18 лет и старше в 53 регионах России.

Фото: Depositphotos

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