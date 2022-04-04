Мы стали экономить: водить реже и аккуратнее

Проведенное недавно исследование показало, как социально-экономические изменения повлияли на российский автомобильный рынок и поведение автовладельцев.

«Приветы» глобальной экономики докатились и до российских водителей: большинство стало водить более аккуратно, чтобы снизить вероятность ДТП и последующего ремонта. Об этом свидетельствуют результаты исследования Аналитического центра НАФИ и экспертного центра «Движение без опасности».

В ходе опроса 33% признались, что стали реже пользоваться личным автомобилем, причем москвичи готовы отказываться от него в пользу общественного транспорта чаще жителей других городов (40% против 32%).

43% планируют сэкономить на приобретении новых шин и техобслуживании — 42%. Больше таких среди молодых водителей 18–24 лет (53%) и автовладельцев-мужчин (46% против 33% среди женщин).

62% ответили, что стали более внимательными на дороге из-за опасений попасть в ДТП. Ведь это тянет за собой ремонт авто (он подорожал) и замену запчастей (при их дефиците). А также рост стоимости ОСАГО на следующий год.

Гендиректор центра «Движение без опасности» Вадим Мельников отмечает, что выработка новых навыков, экономичное расходование топлива, безопасный стиль вождения позволят снизить износ частей автомобиля, сократят расходы на техобслуживание и ежедневные поездки, сделают дороги безопаснее. Однако покупка неоригинальных запчастей увеличивает риск роста ДТП, вызванных техническими неисправностями транспортного средства. Кроме того, важно учитывать отказ от использования личного транспорта. Это приводит к увеличению нагрузки на общественный транспорт и росту пешеходного трафика.

Всероссийский опрос был проведен в марте. В нем участвовали 1600 человек 18 лет и старше в 53 регионах России.

Мобильник в машине внезапно может набрать вес в 16 кг, а зонт может развить ударную массу более 38 кг.



«За рулем» можно читать и в Viber .