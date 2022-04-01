Мобильник в машине внезапно может набрать вес в 16 кг

Эту опасность часто недооценивают: мелкие вещи, которые свободно лежат в машине, или ненадежно закрепленный багаж могут стать опасными «снарядами» при резком торможении.
Смартфон весом около 300 граммов способен превратиться в предмет весом 16,5 кг на скорости 50 км/ч, а зонт может развить ударную массу более 38 кг. Если через салон катапультируются увесистый автомобильный атлас или ноутбук, они с легкостью потяжелеют до 80 и более кг, предупреждают специалисты по безопасности дорожного движения.
Краш-тесты, проведенные немецким автомобильным клубом ADAC, показали, что при лобовом столкновении на скорости 50 км/ч значения удара до сорока раз превышают реальный вес предметов.
Если вы просто оставляете свои покупки на заднем сиденье во время короткой поездки из супермаркета домой, ездите с аксессуарами, свободно лежащими на приборной панели, или держите камеру наготове на переднем пассажирском сиденье в поездке на выходные, вы и ваши пассажиры рискуете получить серьезные травмы в случае экстренного торможения. И, конечно же, домашние животные должны быть надежно закреплены в машине.
Недаром во многих странах существуют четкие правила крепления грузов — от мелких деталей до предметов мебели. Например, в Германии параграф 22 Закона о дорожном движении (StVO) также распространяется на мобильный телефон или ключи от дома. Если груз не закреплен должным образом, там даже могут оштрафовать на 35 евро, а если из-за незакрепленного груза произошла авария, штраф вырастает до 75 евро, плюс водитель получает один штрафной балл.
- Пол, музыка и кофе влияют на длину тормозного пути.
- «За рулем» можно читать и в Viber.