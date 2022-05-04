В автопроме Германии нарастает пессимизм

Причем настроения у поставщиков автокомпонентов гораздо хуже, чем у производителей автомобилей.

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Настроение в автопроме хуже, чем было в течение длительного времени, показал ндикатор мюнхенского института IFO деловых ожиданий производителей, который основан на ежемесячном опросе компаний, пишет немецкая Handelsblatt.

В автопроме Германии, ведущей державы Европейского союза, этот индикатор в апреле упал до минус 30,4 пункта после минус 21,8 в марте. Этот показатель основан на ежемесячном опросе компаний, и основной причиной стала ситуация вокруг Украины, заявил в среду эксперт IFO Оливер Фальк.

У поставщиков автокомпонентов настроение еще хуже: значение индикатора упало с минус 39,8 балла до минус 44,3. Данные индикатора представляют собой сбалансированные значения положительных и отрицательных ожиданий бизнеса. Таким образом, деловые ожидания на ближайшие месяцы такие же мрачные, как и весной 2020 года, на первом этапе пандемии, когда промышленность замерла в напряженном ожидании во время первой волны карантина.

В настоящее время нет массовых остановок производства, даже если заводы страдают от недопоставок компонентов, так что, казалось бы, к чему уж такой пессимизм?

«Производители могут добиться более высоких цен продаж и таким образом увеличить свои доходы, несмотря на сократившиеся объемы», — говорит Фальк. Поэтому многие бренды планируют дальнейшее повышение цен в ближайшие месяцы.

Что касается продаж автомобилей, то они продолжают снижаться — впервые пострадали и электромобили. В апреле количество новых регистраций в Германии также значительно сократилось по сравнению с предыдущим годом, сообщило в среду Федеральное управление автомобильного транспорта (KBA). В апреле было зарегистрировано чуть более 180 260 новых автомобилей. Это почти на 22% меньше, чем в том же месяце прошлого года.

Фото: DPA/TASS