Цены на авто с пробегом пошли вниз! Надолго ли?

В апреле спрос на авто с пробегом сократился, в результате стоимость автомобилей снизилась на 20–40%.

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Вторичный рынок переживает всплески и падения столь же значительные, как и рынок новых авто. Но специфика тут явно своя. Специалисты отмечают, что бешеный рост цен на машины с пробегом, который наблюдался в марте, сейчас уже в прошлом. К настоящему моменту происходит откат, и прайсы постепенно возвращаются к уровню, который был в начале весны.

С чем связана эта ситуация? Надолго ли она? И как будет развиваться? На эти вопросы для старейшего автомобильного издания «За рулем» ответили эксперты ГК «Автодом», приводим их комментарий полностью:

«Пик спроса на автомобили с пробегом пришелся на март. Цены с начала года в этом сегменте выросли на 20–50%. А скорость продажи автомобилей возрастом до 3–5 лет увеличилась в 3 раза. В апреле спрос на авто с пробегом сократился, в результате стоимость автомобилей снизилась на 20–40%, вернувшись к уровню начала марта. Средняя цена авто с пробегом в апреле составила 1 млн рублей.

Ограничение в поставках новых автомобилей и изменение логистических цепочек, предположительно, приведет к дальнейшему росту стоимости авто. Такой фактор будет поддерживать спрос на автомобили с пробегом в ближайшие месяцы.

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Поэтому, несмотря на то, что в апреле цены в этом сегменте снизились, они могут снова пойти вверх в течение 2022 года. Рынок автомобилей с пробегом более стабильный, поэтому существенный спад ему не грозит, вместе с тем из-за повышенного интереса не исключено его сокращение в пределах 20%».

А как будет складываться ситуация с ценами на новые авто? Разбираемся с этим вопросом в отдельном материале.

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Фото: Семен Лиходеев / ТАСС